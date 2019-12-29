【台灣大選】顏值會否成立委決勝關鍵？　盤點5大俊男美女選情

2020台灣大選進入最後衝刺階段。除了總統之位，立法委員席次爭奪亦是選舉重頭戲，各黨派紛紛派出實力戰將。與以往不同的是，今屆立委選戰有不少俊男美女出征，他們能否憑藉顏值俘獲人心、贏得選戰，成為外界關注的一大熱點。

※「港湖女神」—高嘉瑜

現年39歲的高嘉瑜曾是電視節目主持人，2018年11月在九合一選舉中勝出，第3度擔任台北市議員，為內湖、南港選區第1高票，也被外界稱為「港湖女神」。她是台北第一女子中學、台大碩士畢業，曾以24歲之齡成為國民大會代表，今次代表民進黨參選2020年台北市第4選區（內湖、南港）立委，對壘國民黨的現任立委李彥秀。

選情分析：台媒《中央社》認為，台北第4選區傳統結構上藍大於綠，不過綠營高嘉瑜積極搶中間選票，除了與台北市長柯文哲友好，近來又和鴻海創辦人郭台銘同框，柯粉郭粉選票流向，或將左右選戰勝負。

※「學姐」—黃瀞瑩

暱稱「學姐」的台灣民眾黨不分區立法委員候選人黃瀞瑩（位列民眾黨提名名單第13位），年僅27歲，曾任記者、台北市政府秘書處媒體事務組組員、市政府副發言人，負責經營柯文哲的官方Twitter與Facebook專頁等。

網絡聲量趨勢報告指出，半年以來黃瀞瑩有關話題多半涉及私人領域，今年5月她在直播節目中宣布自己已單身，吸引網民討論；10月31日有傳媒報道黃被市府顧問劉嘉仁性騷擾，再度引發熱議；11月12日黃瀞瑩被爆出與電視台男記者戀愛中，還當街激吻，聲量創下近半年新高。

選情分析：依據綠黨、《自由時報》、台灣基進最新民調，民眾黨可獲政黨票比例分別佔5.9%、7.38%、7.6%。無論按以上何種民調結果，民眾黨在不分區34席次中可獲得2席次。換言之，位列民眾黨不分區名單前2位者有較大機會當選立委。

※「太陽花女戰神」—賴品妤

同樣27歲、曾熱衷社會運動並被稱為「太陽花女戰神」的賴品妤，今次代表民進黨參選新北市第12選區立委，競爭對手包括時代力量的賴嘉倫與國民黨的李永萍。由於賴品妤本身是個動漫迷，且喜歡自拍和Cosplay裝扮，這使她在Facebook上有許多粉絲關注。

+ 5 + 4 + 3

選情分析：由於同選區有政治光譜相近的時代力量推舉立委候選人，賴品妤選情受到一定壓力，日前她在Facebook透露自己選情告急。根據綠營本月初釋出的內部民調，賴品妤落後國民黨候選人李永萍3個百分點。

台灣副總統陳建仁日前輔選時就強調賴品妤當選對民進黨很重要，稱最近賴品妤和對手民調已相當接近，立法院過半的關鍵一席就在賴品妤，一定要把她送進立法院。

※型男大比拼—吳怡農 vs. 蔣萬安

現年38歲的吳怡農，代表民進黨參選台北市第3選區（中山、北松山）立委。其伯父吳乃仁是民進黨的大老。吳怡農15歲起到美國讀書，其後於耶魯大學經濟學系畢業，2003年離美到香港工作，曾在高盛集團旗下資產管理公司負責亞洲區投資業務，2013年自香港回台以34歲「高齡」入伍服役，加入陸軍特戰部隊。後來吳怡農在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚，至2019年離開執政團隊。

+ 4 + 3 + 2

吳怡農今次挑戰的是40歲的國民黨現任立委蔣萬安。蔣萬安是蔣介石曾孫，本來從母姓章，直到2005年認祖歸宗方改姓蔣，目前還擔任國民黨立法院黨團副書記長、國民黨中央常務委員、國民黨智庫董事等職，是現時唯一從政的蔣家第4代。

選情分析：台媒分析指出，台北市第3選區是綠營的艱困選區。蔣萬安是蔣家後代子孫，同時有現任者的優勢，是公督盟評選連續七個會期的優秀立委，而翻開中山、北松山歷來的投票傾向都是藍大於綠，吳怡農作為在公眾面前如同一張白紙的年輕人，要勝選頗有難度。

不過，根據台灣一份最新民調，爭取連任的蔣萬安僅以40.0%小勝民進黨新秀吳怡農的39.2%，贏0.8個百分點。吳怡農對此表示，這顯示「我們只差一點點，非常有機會。」