國民黨分裂恐陷「攬炒」　台「民主聖地」宜蘭立委會否變天？

宜蘭，位處台灣東北地區，由於地處偏僻，加上鄰近台北、花蓮（太魯閣所在地），許多外訪遊客對於當地不甚了解。但其實，宜蘭培育了不少台灣著名文化人士（如幾米、仔仔等），也出產許多民進黨重要政治人物，比方郭雨新、林義雄、陳定南、陳菊、游錫堃等人，可說串連起一幕幕民進黨政治發展的歷程。也因此，宜蘭時常被台灣社會封為「民主聖地」。

然而，2018年底被「韓流」席捲之後，宜蘭變得「不民主」了。國民黨不僅拿下宜蘭縣長一職，縣內12鄉鎮市長更取得8席成績。現在坊間還預測，2020立委選舉也有可能由國民黨籍參選人呂國華一舉奪下。

蔡英文到宜蘭為民進黨籍宜蘭立委參選人陳歐珀站台。（中央社）

據地方藍營人士透露，現階段民調顯示，前宜蘭縣長呂國華暫居首位，民進黨籍、現任立委陳歐珀居次，無黨籍參選人黃定和則排名第三。不過，離投票日還有一段時間，國民黨籍呂國華能否維持領先，還有相當大的變數。

首先，從宜蘭過往選舉史來觀察，自民進黨籍、前台灣法務部部長陳定南當選宜蘭縣長開始，縣內每逢選舉其泛綠基本盤都領先泛藍陣營約為5%左右，後才逐漸締造宜蘭政治版圖「綠大於藍」的態勢。直至2005年國民黨籍呂國華（僅一任）上台，以及2018年底甫上任的林姿妙，藍營才有機會打破綠營長期執政的局面。不過那也牽涉宜蘭泛綠陣營不團結的氣氛下，才讓藍營有機可乘。

其次，宜蘭自古以農立縣，可以說，宜蘭人比較重「情」。但現任民進黨籍立委陳歐珀卻曾發生在立法院一些爭議言行，包括被外界認為到馬英九母親靈堂鬧場；質詢時撕毀報告、丟向官員，手腕上的佛珠飛出去擲中交通部官員；質詢NCC主委詹婷怡時，質疑中國大陸品牌手機OPPO的中文譯名和他撞名等等，使得陳歐珀印象無論是在宜蘭泛綠支持者，或是年輕世代、中間選民來說，不太討喜。畢竟宜蘭人在「藍綠意識」型態之上，還有份「情」字當頭。

朱立倫日前在國民黨籍呂國華競選總部成立之時，前來助選。（中央社）

另外特別一提，陳歐珀過去在宜蘭縣內選舉，幾乎都是以落敗作為收場（編按：陳歐珀此前才代表民進黨參選2018年宜蘭縣長選舉），之所以能在此前勝選立委，也是宜蘭縣民對於馬英九長期執政不佳情況的「正常反彈」。

對比之下，前宜蘭縣長呂國華過去會贏得縣長，其實與勤跑地方、攏絡鄉親感情有關係，甚至被冠為「紅白帖縣長」，足以見得呂國華的「親（情）近性」。但以目前宜蘭立委戰況來說，呂國華還需面對自國民黨出走的黃定和，以及宜蘭年輕世代與中間選民流失的可能性。或者可以說，宜蘭此次選舉被預測藍綠將會歸隊的情況下，年輕與中間選民的投票行為勢必受到重視。

主因為目前台灣年輕、中間選民，受到大眾傳播對於韓國瑜「草包」既定符號，勢必影響呂國華在這群體的得票數。再加上國民黨出身的黃定和，由於不服國民黨黨內初選結果，自行退黨，並拉攏所謂台灣「第三勢力」的柯文哲、郭台銘，以及宋楚瑜，營造出「既不藍也不綠」的特色，企圖吸收偏（淺）藍或者是年輕、中間選民。

與此同時，若細緻地將呂國華與黃定和、陳歐珀的廣告標語比較，民進黨出身的陳歐珀，其廣告質感當然不用說，具備新一代人喜愛的「文清風」，且平易近人；黃定和則主打過去的問政經驗，配上柯文哲與郭台銘的頭像，一句「最好的選擇：黃定和」，不僅洗腦，也道出台灣民眾期待擺脱藍綠困局的聲音；至於藍營出身的呂國華，則標榜「宜蘭加油、宜蘭人加油！」除了聽起來尷尬之外，其老舊的宣傳口號，不禁想問：宜蘭人究竟為何要加油？有些不知所云。

所以，即便藍營人士認為呂國華此前縣長任內的政績可說明其能力，加上民調表現突出，有機會翻盤。但問題是，目前全台的民調在韓國瑜「打亂」的狀態下，以及待在「家鄉」接受電話民調的群體，似乎讓民意數字難以完整呈現。

因此，以泛藍在宜蘭分裂的的情況下，國民黨在宜蘭可能面臨「攬炒」的危機，當然民進黨陳歐珀也不可能「漁翁得利」，畢竟此前「無所作為」的印象很難一夕之間洗刷。總結來說，選民會變，選風也會變，總是活在「石器時代」的政治人物，遲早會被淘汰盡了。