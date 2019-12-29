【台灣大選】激論兩岸關係　蔡韓宋三人各抒己見

距離台灣2020年大選投票只剩不到兩個禮拜，總統大選的唯一一場辯論會於12月29日舉行。媒體提問階段，台媒問及兩岸外交問題，點名宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文若當選，面對中國大陸對台灣與日俱增的威脅，要怎麼做才不必在台灣的主權上讓步？對此，三人各自對兩岸關係講述意見。

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宋楚瑜說，在大陸實現自由民主前，兩岸仍應維持現狀。（譚英瑛／多維新聞）

宋楚瑜說，他對兩岸關係的基本立場就是穩定兩岸和平，確保台灣民主、自由、價值的體制。宋說，對岸要尊重中華民國政府存在的事實，我們主張對等分治、和平對話。

宋楚瑜強調，在中國大陸實現自由民主法治前，兩岸應維持現狀。此外，任何對於台灣現狀的改變，必須得到台灣人民以民主方式共同決定，必須尊重憲法，用和平、對等、有尊嚴的協商方式，解決兩岸爭議。

宋楚瑜表示，一旦他當選，絕不會放棄台灣在國際發展的權利，要有四個全保證，第一，台灣要有軍隊、第二，台灣要對國際組織有權利參加、第三，兩岸的經濟互動應該確保台商公平發展的機會、第四，台灣自由民主的制度要確保。

蔡英文則表示，聽到韓國瑜斬釘截鐵說不接受一國兩制，但習近平談一國兩制九二共識的時候他說不清楚，還到中聯辦去，創造一國兩制的氛圍。

蔡英文說，她秉持不挑釁，不冒進，兩岸沒有限縮交流，倒是中國大陸把經貿交流跟觀光客做限制，這才是問題所在。她強調，對台灣人來說，最重要的問題在於要讓台灣主權可以確保，這是第一優先。蔡英文表示，各黨派有相同基礎可以好好談，只要展現維護台灣主權的意志跟決心，盡最大努力，加上內部團結，相信中國大陸終究是要跟台灣打交道的。

蔡英文認為確保台灣主權，是首要優先的考慮。（譚英瑛／多維新聞）

至於韓國瑜則說，蔡英文每天都把他往一國兩制擠，他強調，支持中華民國憲政體制不是選票考慮，而是信念，是台灣人的價值，不要抹黑人家；韓國瑜強調，「你愛台灣，我也愛台灣，你愛中華民國嗎？我不知道，我愛中華民國，妳對2,300萬人民有感情嗎？我也不知道，因為你覺得好遙遠」。不要擠牙膏般的把他往一國兩制擠，非常沒有水平。