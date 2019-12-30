【台灣大選】台灣泛統派剩機會主義與失敗主義者

2020年台灣總統大選唯一一場總統候選人辯論會於12月29日舉行，兩岸關係不意外的仍是候選人彼此詰問的「必考題」之一。 相較於蔡英文延續2020年大選「抗中保台」、「捍衛民主」主軸，及韓國瑜直攻蔡英文的兩岸主張是「四騙」（騙台獨份子、騙中國共產黨、騙香港人及台灣人）的針鋒相對，被視為「陪考」的親民黨候選人宋楚瑜的「路線／底線」論述以及並抨擊國民黨「買辦產業鏈」壟斷兩岸利益，反而更貼近目前台灣「泛統派」缺乏進取，只剩下失敗主義者與機會主義者的困境。

宋楚瑜從兩岸統一的「敢言者」，變成絕口不提統一。（洪嘉徽／多維新聞）

簡述一下宋楚瑜的兩岸關係「路線／底線」論述，他說「堅持自由民主的道路，遵守孫中山先生的民有民治民享的路線，我一向主張，天大地大人民最大，這個是路線」；「任何台灣現狀的改變，都必須要得到2,300萬人民以民主方式來共同決定」，這是「兩岸交往底線」。他於當地時間12月28日在網絡直播節目中抨擊國民黨的兩岸闗系已失去民眾信任，是因為有太多國民黨人到大陸「騙吃騙喝」、「丟經國先生的臉」，強調自己沒拿過「共產黨任何一毛錢」，辯論會後對於媒體詢問更加碼指出，可以去問「國台辦」有國民黨有哪些「買辦」。

宋楚瑜的「2,300萬人民共同決定」以及批評國民黨「買辦產業鏈」，其實正是台灣「泛統派」目前存在的兩大類人，一類是隻想「偏安」大陸東隅，冀望以「兩岸制度不同」為託辭，躲進「2,300萬人民共同決定」的「保護」之中，謀求一黨、一己之私在島內的利益，掩飾自身在兩岸關係中的不知進取、毫無作為，靜靜等待兩岸因為地緣格局、經濟量體差異懸殊產生的磁吸效應被融入而「終極統一」的「失敗主義」，當下的宋楚瑜以及昔時主張「不統、不獨、不武」的馬英九都是屬於這一類人。

另一種就是被宋楚瑜稱為之到大陸「騙吃騙喝」，以國民黨人及親近國民黨人士為大宗的這群人，打着「支持九二共識」旗號，到大陸各地考察「惠台措施」，尋求在兩岸特殊政治關係的縫隙中尋求自身經濟利益的「利己主義者」，或者稱之為「機會主義者」，只求「自身發大財」，口口聲聲兩岸要和平發展、互惠共贏，卻往往無法及於一般大眾，馬英九執政8年期間，國民黨內這一類人所在多有，全民不但沒有共享「和平紅利」，反而看成國民黨「出賣台灣」，才終有「太陽花學運」的爆發及「國民黨不倒，台灣不會好」讓國民黨在2014年、2016年選舉的一敗塗地。

不過，必須得說，論「領導人」的承擔，今時的宋楚瑜反倒不如2012年及2016年時的宋楚瑜。2012年的宋楚瑜還敢說「目前處在國家統一之前狀態」，再說「維持現狀是法律明文規定，未來尊重台灣人民決定」；2016年時宋楚瑜更敢承諾當選後會維持「馬習會」前例，持續與北京對話。

台灣的「泛統派」當然有前國民黨主席洪秀柱、新黨主席鬱慕明及孫文學校創辦人張亞中等面對習近平「兩岸共謀統一」倡議時，敢勇於提出自身「台灣方案」的進取者。不過，在渴望「偏安現狀」仍是台灣主流民意情形下，畢意只能淪為「曲高和寡」。

以宋楚瑜為例，歷經多次選舉的「淬鍊」，卻從主張「兩岸處於國家統一」的「敢言者」，退縮成躲在「2,300萬人民共同決定」的保護盾之後，只求迎合民意，忘了「領導人責任」的「失敗主義者」，而國民黨只想着要「下架蔡英文」，明知北京的「九二共識」已經變了模樣，卻同樣囿於選舉，無法提出進取主張與北京對弈。

台灣人民應該深思，當「泛統派」政治人物都不再敢言統一，只想「爭一時」短線操作， 說真的，「兩岸統一」或許會比想象中來得快，因為政治人物「只想偏安」、「謀求私利」的硬傷，影響比想象中來得大。