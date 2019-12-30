【台灣大選】4家封關民調出爐：蔡擁4成支持度　較韓高出至少16%

2020台灣大選進入最後衝刺階段，依照中選會規定，選前10日（2020年1月1日0時起）禁止發布民意調查結果。 目前，各間民調機構已開始陸續發布封關民調，《香港01》一文集結4家封關民調，呈現最新選情。在總統候選人方面，民調顯示民進黨候選人蔡英文擁有至少4成支持度，相較第二名的國民黨候選人韓國瑜，高出16至30.6個百分點。

香港01台灣大選專頁

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圖為4間機構發布的封關民調。（01製圖）

泛綠的台灣基進民調顯示，總統支持度蔡英文43.1%、韓國瑜15.8%、親民黨候選人宋楚瑜8.2%；政黨票支持度（用於分配不分區立委席次）民進黨23.0%、國民黨15.7%、民眾黨7.5%、時代力量5.1%、台灣基進3.6%、親民黨1.8%、綠黨1.6%、其他政黨6.2%。高達35.5%民眾未明確表態。

圖為台灣基進封關民調政黨票支持度。（台灣基進）

基進指出，政黨票支持度若扣除未明確表態，佔表態民眾部份（視為得票率）民進黨獲35.7%，國民黨24.3%，民眾黨11.6%，時代力量7.9%，台灣基進5.6%，親民黨2.8%，綠黨2.5%。此次台灣基進也調查受訪民眾收看總統選舉電視辯論會狀況，52.1%受訪民眾表示有收看，但僅有3.5%在觀看辯論後想要改變支持對象；投票意願方面，有高達80.2%的受訪民眾表示會去投票，9.7%不會投票，9.6%則未決定。

親綠的台灣民意基金會民調顯示，民進黨「英德配」、國民黨「國政配」和親民黨「宋余配」支持度分別為52.5%、21.9%、9.5%，另有10.8%尚未決定，5.2%表示不知道或拒答。除外省族群外，不分性別、年齡、教育程度、社會階層、地理區域、省籍族群都一面倒支持「英德配」。與11月相比，「英德配」下降2.7個百分點，「國政配」下降4.4個百分點，「宋余配」上升1.9個百分點，未決定者增加6.5個百分點。

從政黨認同看，民進黨認同者有9成支持「英德配」，而國民黨認同者只有6成7支持「國政配」；中性選民有3成3支持「英德配」，1成支持「國政配」，1成5支持「宋余配」。

從統獨傾向看，獨派選民中有7成7投「英德配」，1成投「國政配」，6.6%投「宋余配」；現狀派4成3投給「英德配」，2成5投給「國政配」，1成3投給「宋余配」；而在統派選民中，5成9投給「國政配」，1成6支持「宋余配」，1成3投給「英德配」。

圖為《ETtoday新聞雲》歷次民調變化。（ETtoday新聞雲）

偏藍的《ETtoday新聞雲》民調顯示，「英德配」以48.2％支持度，大幅領先「國政配」的27.9％以及「宋余配」的6.6％。相較於前次12月8日的調查結果，蔡英文支持度增加1.6％；韓國瑜支持度增加3.4％，兩人支持度差距從22.1％縮小為20.3％。

親藍的TVBS民調顯示，29日的總統大選電視辯論會後，「英德配」支持度45%，領先「國政配」的29%；就辯論會表現，有41%民眾認為蔡英文表現最好、領先韓國瑜的27%和宋楚瑜的13%。

（綜合報道）