【台灣大選】「韓流」崛起　學者：不論勝敗　韓國瑜都是最大贏家

親綠的台灣民意基金會於12月30日（周一）舉行「2020總統與立委大選」封關民調說明記者會，現場談及韓國瑜從2018年後迅速崛起，在政壇掀起一股暴風的事。

游盈隆指，韓國瑜為台灣的總統大選帶來了衝擊，挑戰了台灣傳統的政治文化。(資料圖片)

對此，台灣民意基金會董事長、政治學學者游盈隆表示，韓國瑜的出現讓傳統台灣政治人物令人厭煩的講話方式、內容，一時之間顛覆，有了新的氣氛，韓國瑜為台灣的總統大選帶來了衝擊，挑戰了台灣傳統的政治文化，但台灣選民會不會接受韓國瑜這一套，又是另一回事，韓國瑜本身也沒準備好參與總統大選，是歷史時勢將他推上舞台，不管選舉結果如何，「韓國瑜都是最大贏家」。

現場媒體提問，韓國瑜痛罵媒體一事，對韓國瑜的影響如何？游盈隆認為，扣分大於加分，因為台灣傳統對總統的認知是一個總統候選人或一個國家領導人應該要有什麼樣子，韓國瑜的行為很顯然不符合，美國總統特朗普（Donald Trump）不是沒有罵過媒體，但「重點是罵了甚麼，有沒有理」，他個人認為「被罵的記者所提的問題還可以」。

此外，游盈隆說，民進黨基本上一定要在12月31日立法通過《反滲透法》，因為立委選情的關係，民進黨未來不知道還能不能過半，講說沒有選舉的考慮，這是滑天下之大稽，「反滲透法是民進黨全力打造的吸票機」。

游盈隆最後饒富趣味的表示，民進黨用抗中保台成功的打了一場選戰，也讓人民暫時忘了檢視民進黨上台以來的施政表現不佳，搭配芒果乾（「亡國感」諧音）、反滲透法、下架吳斯懷一系列的選戰策略，讓國民黨成功掉入民進黨選舉陷阱，因為民進黨的表現不佳、2018縣市長選舉大敗雖然沒有表現在總統選舉層面，但仍舊牽制着民進黨的立委選情。

至於日本前駐台代表沼田幹夫日前公開表示，蔡英文與韓國瑜之間的得票差距約在5%之內。《香港01》記者問及，沼田幹夫的說法顯然跟本次台灣民意基金會的調查有點落差，何以有這麼大的預估落差？台灣民意基金會前董事長、前台北市副市長丁庭宇對此表示，這是很明顯的日本干預，沼田幹夫所言是在幫民進黨催票。《香港01》記者繼續追問，沼田幹夫的做法是否表示民進黨的選情事實上沒有這麼樂觀，仍有努力的空間？丁庭宇則響應「有可能是」，因為如果選情樂觀，日本的說法會是「差一點」、「差一些」，不會明確給出一個數據，日本這樣做表示不夠樂觀。

台灣民意基金會前董事長、前台北市副市長丁庭宇認為，日前沼田幹夫所言是在干預台灣選舉。 （屈彥辰／多維新聞）

對沼田幹夫所言，台灣民意基金會董事長游盈隆提出不同的看法。游盈隆認為，日本沒有必要干預台灣選舉，癥結點在於沼田幹夫的思考比較保守，他無法理解何以蔡英文2016年上台執政後，各項表現不佳，卻能在2018年九合一大選後，支持度谷底反彈，現在選勢看好她連任？游盈隆說，沼田幹夫的基礎觀察是正確的，但仍有可待商榷的空間。