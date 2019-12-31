【台灣大選】藍營找學者諷刺《反滲透法》：滲透是物理不是法律

台灣立法院12月31日審理民進黨力推的《反滲透法》，預料將進行表決大戰，但在民進黨在立委席次上具有絕對優勢的情形下，通過立法並不成問題。 對此，國民黨中央12月31日也召開記者會批評《反滲透法》恐用以整肅異己重回戒嚴時期。政治大學法律系副教授廖元豪也於記者會中表示，他們學法律的實在聽不懂什麼叫「滲透」，稱滲透是物理名詞，不是法律名詞，若是間諜來台破壞、竊取機密，先前通過的「國安五法」早就可以處罰了，現在的《反滲透法》非常像台灣當年的《懲治叛亂條例》或《檢肅匪諜條例》，只要到大陸去就是叛徒勾結，對於這種法令，應誓死反對到底。

政治大學法律系副教授廖元豪指出，滲透是物理名詞，不是法律名詞，他們學法律的實在聽不懂什麼叫「滲透」。（楊騰凱／多維新聞）

此次國民黨批評《反滲透法》的記者會分成兩大部分，首先由國民黨文傳會主委程美華與韓國瑜競選辦公室副總幹事周錫瑋主持，列出在大陸投資事業的親綠人士名單，例如《三立電視台》涉足大陸電影市場、台文化部長鄭麗君的丈夫沈學榮在大陸設有東莞居磁公司，質疑民進黨是雙重標準，「綠營賺紅錢，《反滲透法》管不管？」

過程中《三立電視台》記者也與國民黨方面言詞交鋒，三立提問，又有哪條法令規定不可投資電影項目？但國民黨方面則回稱，三立可以放心，因為民進黨不會處罰你們。

國民黨文傳會主委程美華與韓國瑜競選辦公室副總幹事周錫瑋召開第一場記者會，質疑民進黨是雙重標準，“綠營賺紅錢，《反滲透法》管不管？”（楊騰凱／多維新聞）

接著，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋也率另名發言人葉元之、律師葉慶元及廖元豪接力開記者會，繼續抨擊《反滲透法》。

廖元豪指出，依照《反滲透法》第二條規定，所有在中國大陸地區的組織團體，只要受中共監督管理或實質控制，通通都叫「滲透來源」，包括中國大陸所有組織、台商、或台灣人在大陸設的團體，滲透源來台從事競選活動例如參加造勢活動，都是犯罪行為，這是此法可怕的地方，因為不是抓大陸人，而專抓台灣人，因為回到台灣參加造勢活動就可能出事。

王淺秋與葉元之召開第二場記者會，兩人低頭˙交換意見。（楊騰凱／多維新聞）

廖元豪指出，「我們學法律的實在聽不懂什麼是『滲透』。滲透是物理名詞，不是法律名詞，如果今天要罰間諜，就清清楚楚定義什麼是間諜，偷偷摸摸到台灣破壞、竊取機密，這當然該罰，而且這樣的行為《國安五法》早就可以罰了。但若要講滲透，照民進黨的意思，是大陸想一步步慢慢影響台灣，讓台灣人接受大陸的統治。」

廖元豪說，如果這叫滲透，他反而覺得是笑話，台灣人這麼容易被滲透嗎？兩岸交流之下，台灣也可以影響大陸，例如當年的鄧麗君、如今的周杰倫，台灣有很多人可對大陸發生影響力，通過《反滲透法》不過是要拿滲透這個名詞來嚇人，並且製造綠色恐怖的氣氛，「如果怕大陸滲透我們，這就太低估台灣人的智慧了。」

廖元豪指出，世界各國也沒有一個國家是訂台灣這種《反滲透法》，美國、澳洲有的是《外國代理人登記法》，當有人拿國外資金前來遊說時必須登記，但並沒有說不能遊說或上街頭。另外還有國家是訂間諜法，搞破壞或洩密就要罰你，這都沒有問題。但哪裡像台灣，只是受指示就變滲透來源，然後參加《憲法》保障的政治活動就要被罰。

廖元豪指出，《反滲透法》，非常像當年的《懲治叛亂條例》或《檢肅匪諜條例》。（楊騰凱／多維新聞）

廖元豪感嘆，民進黨當初冒著生命危險上街頭要求解除戒嚴，沒想到這麼多年後一切都回來了，現在的《反滲透法》，非常像當年的《懲治叛亂條例》或《檢肅匪諜條例》，當中規定，以文字圖書演說為有利於叛徒之宣傳就要判刑，而與叛徒通謀勾結之人就是匪諜，《反滲透法》一旦通過，一切都回去了，只要到大陸就是與叛徒勾結，這是專制時代才會做的事，對於《反滲透法》，「我們應該誓死反對到底。”」