【台灣大選】韓國瑜辯論會批評媒體　蔡陣營：獨裁者才會逃避監督

台灣2020大選唯一一場辯論會，藍綠橘三方候選人昨正面交鋒、高潮迭起，其中韓國瑜在會中大肆批評媒體，痛罵沒水準、把台灣窄化了，只剩抹黑跟造謠。 對此，蔡英文競選辦公室12月30日表示，韓國瑜在這次辯論會中達成3個創舉，讓台灣民眾大開眼界，身為一個政治人物，本就要接受媒體監督，「只有獨裁者才會逃避媒體監督」，韓國瑜的行為非常不恰當。

林楚茵表示，韓國瑜公然挑釁、污衊媒體，是非常不適任一個政治人物。（蔡英文競辦提供）

民進黨不分區立委候選人、前主播林楚茵說，韓國瑜公然挑釁、污衊媒體，「是非常不適任一個政治人物」，她強調，辯論會中媒體提問的流程，經三方候選人同意而設置，是在事前就講好的遊戲規則，沒想到媒體的提問，竟遭韓國瑜批評攻擊，她怒轟，政治人物本就應該接受媒體的檢驗，只有獨裁者才想逃避媒體的監督，韓國瑜污衊媒體，是非常不洽當的行為。

蔡英文競選辦公室發言人莊瑞雄說，民眾對候選人有疑慮，媒體提問要求候選人解釋，本來就是很正常的事情。另外，兩岸問題本就是所有總統選舉裏面的重中之重，所有候選人本來就有義務、責任向民眾說清楚，重大政策，尤其是兩岸關係，向來是民眾感興趣的議題，涉及公共利益、私德的部分，也是民眾得以藉此檢視候選人的依據，韓國瑜身為一個總統候選人，用污衊媒體的方式，讓人傻眼、大開眼界。

莊瑞雄說，韓國瑜在29號的辯論會達成3下創舉，第一、韓是首位在辯論時把手機帶進去的候選人；第二、沒遵照遊戲規則，在交叉詰問的時候把手版拿出來；第三、針對媒體的提問大肆攻擊，相信透過這場辯論，各方候選人的特質都得以完全呈現，民眾可以藉此深思，到底要把手中的選票投給誰。

莊瑞雄認為，任何一場重要的辯論會，候選人呈現出來的內容、施政方向、臨場表現，都是民眾在意的事情，所以辯論會一定會事前訂好遊戲規則，不可以帶手機是「常識」，但韓國瑜還是把手機帶進辯論場，評「韓市長真的是奇才，連辯論場合都有辦法做出異於常人的舉動出來」。