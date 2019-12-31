【台灣大選】蔡英文賴清德或將站台北街頭拜票

台灣2020年大選邁入最終階段，為了將聲量化為選票，蔡英文競選辦公室12月30日公布，2020年1月2日到1月10日，將在全台灣連續舉辦20場大型造勢活動，尤其在2日當天，民進黨各候選人將同步在全台各地街頭，與民眾面對面拜票，其中蔡英文、賴清德也會一同參與，站在路口向民眾拜票，目前尚在規劃中，但兩人應該會站在台北街頭。

蔡英文競辦發言人莊瑞雄說，蔡陣營一共規劃20場大型造勢活動，以及在全台各地站街口的活動，都是一個創舉。（蔡英文競辦提供）

蔡英文競辦發言人莊瑞雄、民進黨不分區立委候選人林楚茵30日共台召開記者會，莊瑞雄表示，選前的造勢活動一直是各媒體關心的議題，選戰將至1月2日進入高潮，蔡英文和賴清德將和所有民進黨立委候選人，同步進行造勢活動，蔡英文和賴清德兩人會在台北市的街頭，和民眾接觸，向「人民頭家（老闆）」拜託、鼓勵，進行最後衝刺。他透露，蔡、賴兩人站台地點，有可能在小巨蛋，時間應為上午8點至9點，不過目前尚在規劃中，待確定後將在對外進行宣布。

林楚茵也宣布競總接下來的大型造勢計畫，蔡陣營將自1月2日至10日，在全台舉行20場選前大造勢，地點由蔡英文的故鄉屏東出發，依序到新北市、雲林縣、台中市、台南市、桃園市；新北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣，最後選前之夜，將辦在高雄市、新北市及台北市。她宣布，在台北市凱達格蘭大道舉辦的選前之夜，英眼部隊若來參加，可獲得限量的競選小物，這是「只有在搖滾區才能拿到的競選小物」。

莊瑞雄說，蔡陣營一共規劃20場大型造勢活動，以及在全台各地站街口的活動，都是一個創舉，最主要的目的是進行最後衝刺，把聲量化作選票，許多支持者擔心蔡陣營過於鬆懈，但競總規劃這些活動，就是向外界表示，蔡陣營一點都沒鬆懈，民進黨各候選人將一同站出來，把氣勢衝到最高，確保民進黨這段時間努力的成果。