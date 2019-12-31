【台灣大選】民進黨：選情過度樂觀，不分區席次下修2席

民進黨秘書長羅文嘉12月31日向媒體評估選情，總統選情部分，蔡英文維持穩定領先，區域立委選情方面，席次目前明顯上升，但在政黨票部分，民進黨從原本預估的14席，下修到12席，坦言政黨票是民進黨能否在下屆國會取得過半席次的關鍵。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

羅文嘉趕在民調封關前夕向媒體說明，評估總統選情自2019年6月以來，民進黨逐漸上升，民進黨內目前最新做出來的民調顯示，蔡英文跟韓國瑜的差距，始終穩定領先。而在區域立委部分，國民黨因為推出爭議十足的不分區立委名單，導致民進黨選情顯著上升。

民進黨秘書長羅文嘉表示，民進黨因為政黨票分散的問題，不分區立委席次下修到12席。（林仕祥／多維新聞）

羅文嘉說，正因為民進黨總統、區域立委選情穩定，讓支持者多對民進黨選情持樂觀態度，依據民進黨中央12月15日做出來的民調，民進黨不分區立委席次約14席、國民黨10席、其他政黨加起來10席，但12月30日晚間發現，民進黨因為政黨票分散的問題，不分區立委席次下修到12席，國民黨也上調到12席，其他政黨維持10席。

羅文嘉指出，在12月15日以前，原評估可拿下57、58席立委，但不分區立委下修兩席後，由於區域立委選情維持先前狀況，他擔心政黨票的分散，將造成民進黨在國會席次處於過半邊緣而沒有過半。

羅文嘉呼籲支持者，不要因為過度樂觀而分散政黨票，導致民主國會過半的期望落空，民進黨立委選情有三大不確定因素，分別是賭盤、假訊息以及政黨票的分散，所以民進黨現在提出「三張選票顧台灣」的新論述，分別是拒絕買票、返鄉投票和集中投票，呼籲支持者「切莫過度樂觀」。

民進黨副秘書長林飛帆則坦言「非常焦慮」，從民調來看，目前民進黨的政黨票受到一定程度的影響，如果民進黨沒在國會取得過半席次，未能給連任的蔡英文有更多奧援，將影響未來4年的施政情況。他也指出，目前看來，民調沒因為《反滲透法》而發生顯著變化，主要還是兩大原因，一是選票分散，二是藍綠支持者開始歸隊，目前各方民調均顯示，《反滲透法》的支持度均達5成以上。