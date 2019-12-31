【台灣大選】泛綠封關民調：蔡賴持續領先，近5成認同「反滲透」

2020台灣大選進入倒數，按台灣法制規範，任何政黨及人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發佈有關候選人或選舉的民意調查資料，亦不得加以報道、散佈、評論或引述。 亦因此，今天（12月31日）諸多台灣民調機構也陸續公布了最新民調，根據親綠團體「兩岸政策協會」說法，目前全台民調機構調查的結果顯示，均指向蔡英文賴清德遙遙領先韓國瑜張善政的組合。

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兩岸政策協會民調發布記者會。（譚英瑛／多維新聞）

中共研究雜誌社特約研究員吳瑟致表示，依據「兩岸政策協會」最新2020大選民調結果顯示，蔡賴、韓張、宋餘配三組總統副總統候選人對決，蔡賴配的支持度為54.9%，領先韓張配的22.1%及宋餘配的8.5%。至於看好度，蔡賴配看好度65.9%，也領先韓張配的19.8%及宋餘配的2.3%。

至於問到台灣民眾2020大選會不會去投票？吳瑟致指出，89.6%受訪民眾表示：會去投票；9.2%民眾表示不會去投票。

對此，「兩岸政策協會」副秘書長張宇韶也提出「74%指標」供外界參考，他以過去選舉資料說明，2016台灣大選前爆出「周子瑜事件」，讓30歲以下投票率高達74%，這也是蔡英文能大勝朱立倫300萬票的原因；2018年九合一地方的高雄市選舉，50歲以上選民投票率也是74%，韓國瑜也因此擊敗民進黨籍陳其邁，奪下高雄市長。換句話說，這次選舉如果誰能擁有某一群體的「74%」的投票率，說不能就能贏得2020台灣大選。

事實上，除了台灣總統選舉之外，「兩岸政策協會」也訪查了台灣區域立委支持度，民進黨為39.0%、國民黨支持度為25.7%、時代力量2.7%、台灣民眾黨2.4%、親民黨支持度為1.6%。另外，不分區立委支持度方面，支持民進黨的比例為36.8%、國民黨支持度為24.2%、台灣民眾黨支持度為6.2%、時代力量5.8%、台灣基進黨3.8%。

圖表為泛綠陣營「兩岸政策協會」提供台灣民眾對於「反滲透法」的態度。（兩岸政策協會提供）

此外，今日也是台灣社會關注「反滲透法」能否三讀通過的日子。為此，「兩岸政策協會」也大略統計目前台灣社會的意向，有49.2%民眾表達贊成，27.7%反對，顯然這份民意調查是有利於泛綠陣營。