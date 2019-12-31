力挺《反滲透法》　蔡英文：防止主權受挑戰人人有責

12月31日，台灣立法院三讀通過《反滲透法》。蔡英文馬上透過Facebook表示，《反滲透法》是反滲透，不是反交流，重申北京當局對台灣的滲透與威脅，是台灣社會共同的憂慮。 她表示，《反滲透法》的內涵很清楚，就是「一個條件，五種行為」、「只罰行為，不罰身分」。

蔡英文表示，《反滲透法》的內涵很清楚，就是「一個條件，五種行為」、「只罰行為，不罰身分」。（多維新聞）

蔡英文表示，防止北京當局的滲透，是每個民主國家都在做的事情，台灣現在終於跟上腳步，立法院三讀通過《反滲透法》，完成相關民主防禦的法制化工作。蔡英文解釋，所謂的「一個條件」是指，接受境外敵對勢力的指示、委託或資助；「五種行為」是指，違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行、妨礙選舉。

蔡英文要台灣民眾放心，《反滲透法》是反滲透，不是反交流，《反滲透法》中所規範的違法事項，都是對民主機制有直接傷害的行為，兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為，所以無論是經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到《反滲透法》的影響。

蔡英文批評，有些人用以訛傳訛、危言聳聽的做法，來扭曲《反滲透法》，這樣的行為應該要適可而止，「衷心相信每一位熱愛國家的民眾，都不會接受中國的委託，從事危害國家利益和自己同胞的事情。」

蔡英文同時感謝民眾對《反滲透法》的支持，也要特別感謝朝野立委，在立法院的理性溝通。她最後強調，守護民主，防止中華民國國家主權受到挑戰，是每一個人的責任，這也是她身為總統必須堅守的立場。