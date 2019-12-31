台立法院三讀通過《反滲透法》　違者最高囚5年處罰1000萬新台幣

台灣朝野12月31日決戰立法院，針對《反滲透法》立法進行攻防。該法終於民進黨優勢席次表決下，於31日下午3時左右三讀通過。 該法將禁止行為人不許接受「境外敵對勢力」的「委託、資助」，進行「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，並列明違者最重可處5年以下徒刑，得併科新台幣1000萬元以下（約260萬港元）罰金，以「防範境外敵對勢力的滲透干預」，「旨在為了維護『中華民國』主權及自由民主憲政秩序」，將於台灣總統公布後正式施行。

國民黨立委們議場內靜坐抗議《反滲透法》。 （譚英瑛／多維新聞）

事實上，《反滲透法》在台灣社會引起不小爭議，特別是在陸台商反彈更大，回顧該法推出的「前史」，2019年夏天台灣立法院臨時會結束，完成「國安五法」立法後，蔡英文當時即於臉書上拋出「中共代理人」修法議題，並稱這是台灣立法院最後一會期的工作之一。

當時民進黨立法院黨團已有《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案躺在立院之中，但因該草案的諸多疏漏，使得該法受到極大的批評。後來民進黨立法院黨團於開議後，選擇先擱下該版草案，並對外強調要先完成2020年台灣政府與F16V軍購預算審議後，才會處理「中共代理人」相關立法。

民進黨立委全體動員，力拼通過《反滲透法》。（譚英瑛／多維新聞）

此後經過一段時間的醖釀，民進黨立法院黨團後於11月25日拋出黨團版《反滲透法》草案，並於11月28日召開公聽會，次日（29日）即徑付二讀，跳過內政委員會審議。

《反滲透法》條文指出，行為人不許接受「境外敵對勢力」的「指示、委託或資助」，從事「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」，違者將處以刑罰與罰金；不過該法亦有設置「自首」條款，一旦觸法行為者選擇「自首」，將有望減刑或免除其刑。