泛藍揚言釋憲抵制《反滲透法》　郭台銘願提供法律協助

《反滲透法》今日（31日）於台灣立法院三讀通過，民進黨立法院黨團果真如蔡英文先前所言，「限定」於12月31日完成立法。國民黨立法院黨團隨後揚言，將在《反滲透法》批准實施之日後，前往台灣司法院聲請大法官釋憲。對此，民進黨立法院黨團表示，「尊重」，黨團書記長李俊俋則補充，「不知道（該法）哪裏違憲」。 此外，鴻海集團創辦人郭台銘同日表示，未來若有非政黨政治或黨務人士，因反滲透法受到調查，他義務提供律師團隊協助處理。

民進黨立法院黨團於《反滲透法》通過後召開記者會，重申黨團對於該法案的立法態度。（譚英瑛攝）

為決戰《反滲透法》立法，藍綠兩黨均於審議當日發出甲級動員令，但有別於綠營積極參與表決，國民黨立委在該法廣泛討論時就戴着黑色「抗議」口罩靜坐議場，全程直接棄權不投票。國民黨立法院黨團總召曾銘宗控訴民進黨以立法院多數暴力強行通過《反滲透法》，該法實行後將使人民的言論與新聞自由受到嚴重鉗制。

曾銘宗重申，國民黨捍衛國家尊嚴與民主法治決心不容置疑，只要制定任何攸關國家安全、社會安定、經濟發展的法律，國民黨團都全力支持，但是絕不接受民進黨這部在選前強行通過，全是貫徹蔡英文選舉操作意志的《反滲透法》。

針對《反滲透法》提起釋憲案，曾銘宗表示，目前已有國民黨團35席、親民黨團3席與無黨籍1席，共39位立委完成聲請釋憲連署，將於蔡英文公布《反滲透法》實施之日後，立即前往司法院聲請大釋憲；國民黨黨團期待大法官秉持良知與專業受理，強力捍衛憲法保障的基本人權。

面對民進黨強力護送《反滲透法》，國民黨反而採取靜坐放棄投票來抵制民進黨。（譚英瑛攝）

爭議不斷的《反滲透法》在輿論壓力下，終完成立法程序。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，「在整個國家防衛體系下，執政黨希望對於國家安全、社會主權建立起防衛機制，因此訂定了《反滲透法》。」

柯建銘指出，民進黨「絕對不是站在挑釁對立的角度」，《反滲透法》的立法旨在針對選舉、公投、政治獻金、遊說等行動建立一個有限、合理、必要、最低程度上的「防衛體系」。

面對外界對其立法程序過於倉促的質疑，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲則解釋，黨團之所以將法案壓到最後，主要是擔心《反滲透法》被在野黨「綁架」，成為戰機預算條例、2020年度總預算的「肉票」，因此民進黨團是等到上述兩案送出委員會後，才正式端出《反滲透法》草案。

管碧玲指出，這半年來民進黨跟《反滲透法》都受到極大的「抹黑」，使民進黨在推動該法的立法過程「備感壓力」，針對外界對其立法是拉抬選舉的指控，管碧玲則說，民進黨是在「選舉放兩邊，台灣放中間」的態度與心情之下，完成該法修法過程。

《反滲透法》三讀通過後，民進黨立法院黨團在議場內合照。（譚英瑛攝）

《反滲透法》三讀條文明定，行為人不許接受「境外敵對勢力」的「委託、資助」，進行「提供政治獻金、或是《選舉罷免法》中的各式競選活動」等行為，違者可處以5年以下有期徒刑，得併科1,000萬元（新台幣．下同）罰金；至於行為人從事「境外敵對勢力」的「委託、資助」，進行「政治遊說」 ，將處以3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

《反滲透法》通過後，先前曾對該法表達異議的鴻海創辦人郭台銘表示，雖然民進黨聲稱「執法機關會嚴謹執法」，但他仍想跟蔡英文說，「願中華民國所有檢察官及司法檢調人員認知只要動用此法，無需司法結果，就足以毀人一生」，更盼2020年不會有人因《反滲透法》而受害。

郭台銘指出，基於該法將衍生行為者須自證自身清白的問題，「認定的標準不在人民」，未來若有任何學生，老師，一般人士，小藝人，小老闆等等非政黨政治或黨務人士因《反滲透法》受到調查，「郭台銘義務提供律師團隊協助處理」。