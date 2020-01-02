台灣國安局狀況連連：人事鬥爭不斷，重公關不重情報專業

2019年12月31日，民進黨強推通過《反滲透法》，未來相信將會雷厲風行執行抓捕間諜、敵對勢力團體的工作，而執行《反滲透法》的重要單位，當數台灣的國安局與調查局國家安全處二個單位，其中國安局更是重中之重，但是國安局內部，近期瀕臨總統大選，卻傳出人事惡鬥、醜聞不斷、局長作為爭議的「內鬥」問題。

近日，台灣國安局相當重要的台北站內負責兩岸情報蒐集的二處組長，被爆料在深夜街頭酒後破壞公務，遭到警方逮捕。雖然國安局的公關部門緊急止血、將其行為定義為「個人行為」，並且再度美化局長丘國正「嚴懲不怠、不問私情」的態度。事實上，根據國安局基層幹員的說法表示，這是因為在大選期間的情資蒐集工作，近期面臨重大壓力，且局長丘國正為軍方將領空降，對情報工作一竅不通所致。根據描述，丘國正曾經當面嚴斥基層，要基層幹部：「送給我的情資不要太多字，我老花眼看不清楚」。讓基層頗感訝異。

丘國正任國安局長，搞得局內雞飛狗跳，內鬥傳聞不。（廖士鋒／多維新聞）

丘國正挾着蔡英文政府處理「私煙案」一事出頭，代表蔡英文進入國安會整肅。但是，丘國正並不具備情報工作的本職學能，一進入國安局，就開始人事整封與鬥爭。

根據基層幹員描述，只要「表現出過度的情報專業、凌駕丘國正的鋒頭，或者是頂嘴質疑者，一律被整肅」，許多久任國安局中皆幹部軍方情報官員，紛紛被規建到一般服役單位，不再擔任情報蒐集工作。而逢迎拍馬者，則圍繞在丘國正身旁，升官封侯源源不斷。據稱，只要拍對丘國正馬屁，就可以安保無恙。而近日這位被警方逮捕、酒後鬧是的台北站組長，就曾經要求下屬幹員：「不要蒐集太多情報，不要帶給大老闆（指丘國正）太多困擾，但求無事、不要生事。」此舉，等同要基層幹員不要製造議題和太多案件，不然會讓層峰深覺社會動盪，造成蔡政府不快與不滿。

台灣國安局。（中央社/資料圖片）

也因為在丘國正這樣的領導之下，注重公關而不注重情報專業，故王立強案爆發後，國安局上下皆在狀況外，到底此案是宣傳、詐騙，抑或是真正的滲透台灣間諜案，國安局幾乎毫無頭緒。也因為國安局幾乎沒有動作、以及不具備辦案的前置情報蒐集工作，蔡英文將此案全部交給法務部調查局國安處偵辦。目前被軟禁在台灣的向心夫婦，也是由調查局攜槍幹員陪伴，因為查無太多具體證據，故向心夫婦依舊在台灣四處消費。有國安局人士認為，向心夫婦應該回不了中國大陸，即使讓他們回去，他們恐怕也不敢回，因為一到北京就被扣押，但在台灣作為羅織間諜的代表性人物，未來可能可以過低調的好日子。

國安局基層幹員表示，局長丘國正沒有情報專業，官僚習氣很重且脾氣暴躁，原本前任局長彭勝竹雖然也不太進入狀況，但是經過多年曆練，且性情温和，還可以和屬下有所溝通，丘國正則展現「鐵血性格」，砍人入罪手段直接，讓基層幹員人心惶惶。而丘國正任局長後，也同樣冷落首席副局長柯承亨，柯承亨為文人，原本國安局內外都認為柯承亨可以其專業晉升文人局長，讓長久充滿軍風、不專業的國安局，可以呈現較為現代化、有效率的運作。但是，蔡英文當局並不信任文人局長的安排，其國安會高層寧願採用軍方大老粗、可以控制其動向，而不想採用會靈活思考的文人擔任局長。而蔡英文本身因為性格使然，也斷不信任軍方以外的文人擔任軍情要職，故丘國正在國安局長任內的茶壺內風暴，還會持續一段時間。