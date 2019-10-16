台灣國安局：北京或在大選前再奪台灣1至2個邦交國

台灣國安局副局長陳文凡當地時間15日在美國華盛頓表示，台灣應與理念相近國家組成跨區域聯盟，並與美國簽署合作備忘錄，來共同對抗假訊息。他還表示，北京方面可能在台灣大選前，再搶奪台灣1至2個邦交國。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）舉辦年度中國國防暨安全會議，目前在華府訪問的台灣國安局副局長陳文凡受邀出席，並以「中國對台影響力行動」為題發表演說。

台灣國安局副局長陳文凡在華盛頓以「中國對台影響力行動」為題發表演說。（中央社）

陳文凡在演講中稱，中國大陸過去多次企圖影響台灣選舉，為了台灣2018地方選舉及2020總統立委大選，還特別在2017年底，成立跨部會工作小組評估選情、資助親中政黨、及支持陸配團體及節目主持人等。

稱大陸利誘媒體及台灣網紅打文宣戰

陳文凡表示，北京不只透過Youtube平台散播影片訊息，還利誘親中媒體及台灣網紅在Facebook、推特（Twitter）、Line等媒介打文宣戰。

由於貿易戰所帶給中國大陸的壓力，以及延燒數月的香港示威運動，陳文凡指出，國安局評估北京在台灣大選前，會盡一切努力在外交、經濟及軍事上脅迫台灣，並在政治上進行分化。

陳文凡表示，在特殊情況下中國也可能因為內部原因，需要對外表現強硬以催化國內民族主義，例如宣布統一時間表。他指出，北京也可能在選前，再搶奪台灣1至2個邦交國。

為了對抗中國大陸的資訊戰，陳文凡提議理念相近國家與台灣，成立跨區域網路安全聯盟來對抗假訊息，目的是維護言論自由並探討規範網路活動。陳文凡也建議，由於台灣是假訊息即時戰區，美國可考慮與台灣簽署共同對抗假新聞的合作備忘錄（MOU）。

被問及是否已向美方提出簽署MOU的想法，陳文凡會後受訪表示，目前相關事項雙方還在討論當中。

（中央社）