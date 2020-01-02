【黑鷹墜毀】沈一鳴等三名將軍喪生　台軍高階將領最嚴重空難

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。 參謀總長是台軍軍令系統最高指揮官，是台軍軍職最高職務。這是歷年台軍高級將領搭乘專機發生事故之中，殉職者軍職最高的紀錄。

在這次事故中，台軍共喪生三名將軍，包括參謀總長沈一鳴上將、情次室助次洪鴻鈞少將及政戰局副局長于親文少將。

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在此之前，1974年12月27日陸軍指揮所高司演習「昌平演習」，當時擔任陸軍總司令的于豪章上將與督訓將校搭乘UH-1H直升機視導陸軍，在龍岡飛往桃園時因天氣不佳遭遇積雲和氣流，造成墜機意外，包括陸軍總部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、第十軍軍長馮應本中將等13名幹部殉職，于豪章上將、聯訓部督考官張兆聰中將等人重傷。

前國防部長高華柱當年是于豪章總司令的侍從官，在空難中負傷，仍奮不顧身在田中爬行向外求援。于豪章最終得以保住性命，但因受重傷而從此不良於行，1999年4月19日過世。

此外，1990年8月21日，時任空軍總部少將副參謀長的林隆獻將軍，親率甯建中少將等17名將士，冒著颱風剛過的大雨亂流，搭乘空軍運輸機，執行代號「建安四號」的防空疏散工程視察任務，不幸在雲林東勢鄉發生空難，機上18人全部罹難殉職。

（中央社）