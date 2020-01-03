【銅鑼灣書店】新書店將農曆新年後開張　林榮基：冀成為港人據點

銅鑼灣書店前店長林榮基去年11月募得近600萬元新台幣（約156萬港元），計劃在台重啟銅鑼灣書店。他今日（3日）接受台媒《中央社》採訪時表示，位於台北市中山區的店址正在裝潢，預計農曆新年後即可開張。 林榮基也提到，反修例運動以來，許多港人無奈離開香港，來到台灣；希望書店重啟後，能作為聯繫、協助需要來台者人的據點。

林榮基2015年失蹤，後證實在深圳過關時被拘留，2016年回港，今年4月底因憂慮《逃犯條例》修訂而前往台灣。（資料圖片/中央社）

林榮基去年9月起於網上募款平台提出「銅鑼灣書店∣台灣重啟∣為自由的靈魂而開」計劃，11月募款結束，共募得597萬多元新台幣。當時，他計劃將書店設置於台北市西門町一帶，但最後卻選擇了捷運中山站附近的10樓店面。

他接受訪問時坦言，西門町的租金相當昂貴，因此花費了一個月的時間，才找到現在中山區的店址，「雖然在10樓，但有電梯，跟以前在香港的店面很像」。

林榮基說，如今已完成店面簽約，租金也已支付，正加緊裝潢、訂製書架，預計農曆新年前竣工，年後書籍到貨，應該就可以開幕了；等到2月台北國際書展，與更多出版商洽談合作後，就進一步擴充販售書籍的類型。

林榮基也提到，香港6月爆發反修例抗爭以來，陸續有港人來台求援，許多人初來乍到，也不清楚台灣的法規、生活資訊等等。因此他希望，未來書店重啟後，能成為聯繫、協助港人的據點。

香港銅鑼灣書店即將在台北中山區「重生」。（資料圖片）

談起銅鑼灣書店，林榮基仍不免回憶起過去在香港的舊址。他表示，原先選擇的西門町「很熱鬧，就像香港的旺角一樣；中山區的文藝氣息、知識水平比較高，就像以前的銅鑼灣」。他對現在的店址也非常滿意。

（中央社）