林榮基：逃犯條例令書商不敢出書　仍會夢見「被失蹤」經歷而嚇醒

「銅鑼灣書店」店長林榮基2015年失蹤，後來證實在深圳過關時被拘留，2016年才能回港，今年4月底因憂慮《逃犯條例》修訂而前往台灣。 林榮基正在台灣籌備重開「銅鑼灣書店」。人在台灣，但4年前「被失蹤」的影響仍揮之不去，至今仍會夢見當時的經歷而被嚇醒。

林榮基接受《紐約時報》專訪時表示，仍會夢見4年前「被失蹤」的事件：「我有一次叫得很大聲，自己都醒過來。」

他表示，在香港時比較緊張，有些情況被壓抑過來，去到台灣之後就很放鬆，結過那段經歷透過夢境再次出現。

現時反修例書作者港人為主 多在台出版

對於修訂《逃犯條例》，林榮基指出對出版行業有影響。他表示台灣的出版社要跟內地合作的話，如果有一些書會影響內地，出版社就不敢出版。

至於與修例相關的書籍，林榮基表示雖然香港市面有很多相關書籍，但很多都是台灣出版，作者以香港人為主。而現在雖然有很多學者研究事件，但林榮基指需要時間深入研究才能真正深入探討，可能要過兩三年之後才有成果。

近月香港有不少示威活動，林榮基希望年輕人知道，「出來抗爭的時候，最重要是先保衛自己。如果你發現有危險的話，你不能留在香港，你就先離開香港。」

冀赴台者按正常程序留台 可代尋協助

他直言有幫助赴台的示威者，但強調要找尋合適的對象來尋求協助。「一些NGO的團體，我就會希望他們找它們幫忙，可以避免一些出問題的情況。」

林榮基又表示，他會就他知道的情況介紹給赴台示威者，也可以做中間人，希望這些人按正常的程序留在台灣。

林榮基表示自己不敢再回香港，近月在台灣主要是去交流和籌備開店。