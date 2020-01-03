【台灣大選】「支持統一就是叛國」言論恐發酵　蔡英文陣營難止血

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

民進黨立委、蔡英文競選辦公室發言人林靜儀日前接受《德國之聲》（Deutsche Welle）專訪，專訪節錄影片及加上「主張統一恐構成叛國」標題的訪問全文逐字稿於1月2日上網，引發台灣輿論譁然。

林靜儀隨即在1月3日上午宣布即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務，並指她在接受訪問時的「用詞不精確」，指她要說的是「在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是於中華民國主權的威脅，也會對國家安全造成危害」。蔡英文競選辦公室也發布聲明表示，「國家的未來，應該由2,300萬人民共同決定」、「政府的政策就是維持台灣民主自由現狀，維持中華民國主權獨立現狀」。

林靜儀3日公開回應指完全沒有講「支持統一是叛國行為」，但坦言用詞不精確，恐造成外界誤解，即日起辭去發言人職務。（聯合新聞網）

蔡英文競選辦公室「切割」林靜儀，力求在選前最後關鍵時刻「止血」意圖明顯，當然知道林靜儀的「出格」言論「殺傷力」極大，不過，想要就此「止血」，恐怕難以如願。

首先，因為目前全台仍籠罩在台灣軍方參謀總長沈一鳴及隨行將領、軍士官不幸罹難的悲傷情緒中，競選中的各方政黨及媒體各自節制，猶如在炸彈上裝上「延遲引信」，這是林靜儀的言論沒有「炸開」的主要原因。

其次，就算林靜儀後來以所謂「中共堅持以武力併吞台灣」以及「（台灣）附和支持中國以武力併吞台灣的人」，用以解釋她專訪時的「用詞不精確」，實際也難以自圓其說。為何？因為中共雖然沒有放棄對台使用「非和平手段」，但自鄧小平提出「改革開放」之後，對台主旋律始終是「和平統一」，而所謂「附和支持武統」的台灣人，就算是最「紅」的新黨與統一促進黨，也沒人如此主張，足證這是「狡飾之詞」。

再者，細看林靜儀接受《德國之聲》30分鐘專訪逐字稿內容，可以發現，提問人一再給予林靜儀修正說法的機會，但她仍然誇誇其談，談的最多的就是民主、自由，以及蔡英文在總統任內讓台灣省議會實質不運作、限縮考試權、監察權等逐漸將「中華民國」朝着「建立主權獨立自主台灣共和國」趨近的種種努力，直接將兩岸的關係表成「一邊一國」。簡言之，林靜儀真心相信如此，說的是她的「真心話」。

「中華統一促進黨」倡言兩岸一中，和平發展。（中央社）

《德國之聲》是在兩岸互動歷史中站有一席之地的重要媒體，因為李登輝著名的「兩岸特殊國與國關係」就是在1999年時接受《德國之聲》專訪時提出的，但蔡英文競選辦公室卻派出對兩岸關係的前世、今生看似毫無認識的林靜儀出面接受專訪，將蔡英文的「維持現狀」表成「一邊一國」，大踩兩岸紅線之餘還稱民進黨「絕不挑釁」，如此輕忽，不知道民進黨是太不以為意還是太傲慢？

不過，可以預見的是，林靜儀因為她的「真心話」辭去蔡英文發言人的職務後，蔡英文競選辦公室當會據此以「林靜儀的個人言論」來「封印」所有於此有關的媒體提問，不過，這個「老招」，恐怕收不到效果。

一則是台灣人民已相當熟悉民進黨處理黨內人士發表有害「大局」言行的「標準作業」（SOP）。如2018年九合一選舉時，以「東廠」自栩的台灣促進轉型正義委員會副主委張天欽，以及最近被檢方起訴養網軍的「卡神」楊蕙如，無不是在第一時間就「主動切割」或「被切割」，但帳仍算在民進黨頭上，不斷提醒台灣人民進黨的「雙重標準」，更何況，「風頭」過後成為「肥貓」以為補償者也所在多有，早已不是新聞了。

此外，民進黨獨力通過《反滲透法》，讓台灣民主倒退、重回威權讓台灣人人自危相關討論並未消散，此時卻又從蔡英文辦公室發言人口中出現「主張統一恐構成叛國」，無疑坐實台商、台商家屬的恐懼。民進黨想要就此止血，談何容易。