【2020台灣大選】專訪提「叛國」惹議　蔡英文競選辦發言人辭職

台灣總統蔡英文的競選辦公室發言人林靜儀，日前接受《德國之聲》專訪問提到兩岸關係，強調「中國和台灣是兩個完全不同的國家」，並有提到「叛國」的字眼，《德國之聲》刊出時標題為「主張統一恐構成叛國」，引發關注。 林靜儀周五（3日）公開回應指完全沒有講「支持統一是叛國行為」，但坦言用詞不精確，恐造成外界誤解，即日起辭去發言人職務。

林靜儀接受德國傳媒《德國之聲》專訪，提到「叛國」字眼的部份，是回應「所以你們不在乎那些想要跟中國統一的人」的提問。林靜儀稱，「這樣說，民主國家他有兩個狀況，第一個事情，我們要談的定義上面是，認為跟中國統一，是不是叛國？當然在我們憲法上面，或我們現在認為中共因為對我們一直是個威脅的政黨，威脅的政權，他們有飛彈對我們，不斷的威脅要用武力來入侵我們。那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。他是不能允許的。大家會談的言論自由限度到哪裏？」

林靜儀表示，雖然了解到台灣內部對統獨爭議與主張仍存在些許差異，「但是，在國家主權與安全幾十年來都受到中國威脅的情況下，附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。」。（資料圖片）

其後林靜儀再回應上述說法會否令支持兩岸統一的人沒法接受，「那個在我們講的國家主權裏面，因為那是一個威脅我們主權的，那你現在說，我應該要放棄我的主權跟中國在一起」。林靜儀並沒有正面回應「你認為這是叛國」的提問，但稱「我們所謂的退休將領到中國去聽訓，去參加他們的政治活動、看閱兵，我們認為是不行，要剝奪他的退休俸。因為這個在政治上，尤其是國防上面是一個對於國家主權很大的傷害。」

林靜儀事後回應指，當時明確的說法應是「在中共堅持武力併吞台灣並且完全不承認中華民國主權存在的情況下，附和支持中國以武力併吞台灣的主張，是對於我國主權的威脅，也會對國家安全造成危害」，雖然了解到台灣內部對統獨爭議與主張仍存在些許差異，「但是，在國家主權與安全幾十年來都受到中國威脅的情況下，附和中共對我們武力併吞侵犯的主張，是不能認同的。」

林靜儀表示，在接受專訪時用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

（綜合報道）