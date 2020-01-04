蔡英文：中華民國台灣是最大公約數，不會把不同政治主張視為叛國

早前，蔡英文競選辦公室發言人林靜儀接受德國之聲訪問，德國之聲之後以「支持統一就是叛國」為標題進行報導，林靜儀日前表示，訪談過程中用詞不精確，請辭發言人一職。 台灣總統蔡英文今天（4日）表示，民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。中華民國台灣就是最大公約數；國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

蔡英文今天上午在Facebook發文表示，藉這個機會，重申一直以來明確的態度。

蔡英文表示，第一，民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國；在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障，過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史，而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

蔡英文競選辦公室發言人林靜儀此前接受采訪時候表示：「認為跟中國統一……中共因為對我們一直是個威脅的政黨，威脅的政權，他們有飛彈對我們，不斷的威脅要用武力來入侵我們。那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。」（影片截圖）

第二，蔡英文說，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。她並說，而中華民國台灣就是我們的最大公約數。「我在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題」。

第三，蔡英文重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

蔡英文說：「就在今年，不同政治立場的台灣人民，形成了『拒絕一國兩制』的共識」。蔡英文稱，如果有外力想要以武力剝奪我們的主權、拿走我們的民主時，無論是怎樣政治立場的台灣人民，一定都會起身捍衛。在這樣的共識基礎上，相信沒有人能摧毀中華民國台灣這座堅實的民主堡壘。