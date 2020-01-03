【2020台灣大選】大陸「滲透」重要嗎？　蔡英文「獵巫」反對派

搶在2019年最後一天，民進黨推動指向「中共代理人」的《反滲透法》在立法院三讀通過，「國安五法」因之而成型，蔡英文在任期內已然完成抵禦大陸「攻勢」的「防波堤」。不過，所謂「傷敵一千自損八百」，蔡英文這招險棋究竟能否在短短十天時間鎖定2020年大選的局勢，抑或兩面樹敵，開罪大陸又刺激反對派？ 《反滲透法》本身從內容到程序的缺陷自不必提，重要的是它能嚇到所有人嗎？事實上，《反滲透法》一獲通過，即觸發反對陣營的鼓角爭鳴、喊殺四起。

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柯文哲怯生生地抱怨，「每天規則變來變去，我受不了」

台北市市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲並沒有否認《反滲透法》不應該有，但認為新法反滲透指向模糊，沒有規則可言。柯文哲更自忖「那個大帽子誰敢反對，禁止外國勢力介入台灣選舉政治」，但問題是由誰來界定，所以不是法的問題，是人民對政府沒有信任感。

不過，柯文哲到頭來其實也只是在台灣的「政治正確」裏做了有限的反抗，不敢公開表明反《反滲透法》立場。在柯文哲看來，這部沒有主管機關和執行機關的12條條文到底應該由誰來解釋，由誰來定義「滲透」、「干預」、「外國勢力」，但都不應該只是由執政黨來掌握解釋權。那只是將《反滲透法》當作黨同伐異的工具，發起新一輪「獵巫」運動，受害者一旦被定義「通共」，恐怕便百口莫辯。

大陸被認定為「假想敵」，自然不會高興。國台辦發言人朱鳳蓮回應指是「綠色恐怖」、「倒行逆施」。朱鳳蓮痛斥民進黨所為是為了謀取政治和選舉私利，破壞兩岸交流交往，製造兩岸敵意對抗，傷害兩岸人民感情，嚴重損害台灣民眾福祉利益。

國民黨連日來口誅筆伐《反滲透法》。（聯合新聞網）

馬英九：說不定下一個就會是我

台灣前總統馬英九等人直斥《反滲透法》的矛頭所向不是別人，若照此論，恐怕自己批評《反滲透法》，便會首當其衝成為「下一個被約談者」。馬英九與2020年台灣大選國民黨參選人、高雄市長韓國瑜皆炮轟《反滲透法》通過之日即為中華民國憲政歷史上黑暗一夜，一旦政黨輪替必成為廢棄物。

馬英九稱《反滲透法》並非針對中共，而在於「台灣人民」。可能他說對了一半，即蔡英文要打的就是反對派，不管所謂的「滲透」存不存在，求證難不難，「逢中必反」的情緒只要渲染出來便可。

蔡英文炮轟大陸滲透干預台灣選舉，不是一次兩次了，但正如早前華盛頓智庫斯汀生中心東亞項目高級研究員孫韻說，大陸大可能直接以出錢收買選票或破壞數據的方式來影響選舉，「我認為這太粗燥、太原始了。中國的方式更為複雜。」可是，蔡英文需要的恰恰不是清晰的滲透行為界定。

不得不說，蔡英文是高明的。這也難怪反對派只能啞巴吃黃連，只能跳腳罵罵咧咧。

與此同時，蔡英文及其團隊又做出姿態安定人心，稱「《反滲透法》是反滲透不是反交流，兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為」、「無論是經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到《反滲透法》的影響」。也許信者恒信，但事實擺在眼前，蔡英文上台還存在正常的交流嗎？