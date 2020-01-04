【黑鷹墜落】宋楚瑜再轟蔡英文：沒敵情觀念　把我們的命開玩笑嗎

針對台軍黑鷹直升機墜毀，包括參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難的憾事，親民黨主席宋楚瑜今天（4日）再對蔡英文開炮，他表示，民進黨2019年底強行通過《反滲透法》，將對岸視為敵國，結果最高指揮官竟然3、4個鐘頭行蹤不明；同樣一架飛機上面這麼多星星，完全沒有敵情狀態，蔡竟然還要去挑戰別人，「把我們的命開玩笑嗎」？

宋楚瑜表示，民進黨2019年底強行通過《反滲透法》，將對岸視為敵國，在這種情況下，最高指揮官竟然3、4個鐘頭行蹤不明，「我要問問大家心裏面踏不踏實」？（親民黨提供）

宋楚瑜4日受訪時自認「老師傅」，沒有人比他對台灣的國防、軍備更清楚，蔡英文既然在法理上認定對岸是敵國，就是準備要跟對岸武力相向，在這種情況下，最高指揮官竟然3、4個鐘頭行蹤不明，「我要問問大家心裏面踏不踏實」？最高指揮官不見了，要發動全台去搜索，蔡連參謀總長不見了都搞不清楚，那對台灣的安全有把握嗎？有這樣的指揮官嗎？

宋楚瑜表示，把中華民國的前途交給這樣的政府，去挑釁對岸，他要進一步問，在事發第一時刻，蔡英文人在哪裏？政府說還有一個指揮官叫做國防部長，既然這樣，他要進一步再問，當時國防部長在哪裏？是否已經經過蔡的授權接獲指揮？一架直升機上載着這麼多將領，全世界有這樣的先例嗎？完全沒有敵情觀念，政府竟然還要去挑戰別人，「把我們的命開玩笑嗎」？

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宋楚瑜接着說，蔡英文競辦發言人說「統一就是叛國」，這是連《中華民國憲法》都不尊重，2019年辯論會當天，他的幕僚本來備好稿子，要請蔡英文念一念《憲法》增修條文，但他認為不必為難蔡，因為蔡也心知肚明，蔡現在也把該位發言人換掉了，蔡自己已經曉得不對了，知過能改，善莫大焉。

宋楚瑜再把話題拉回軍機案，他指出，台灣向美國購買60架黑鷹直升機，共花了新台幣800億元（1元新台幣約合0.03美元），但黑鷹卻連續出事情，他要問，這些裝備和訓練是不是確實？飛機怎麼會在這麼短時間內突然出事？這點美國政府也需要給台灣一個交代。宋楚瑜也說，這次事故中，美國在台協會內湖新館罕見降半旗致哀，這之中是不是有什麼原因，大家不覺得奇怪嗎？美方必須向台灣說明，「那到底是飛機賣給我們的不對？還是我們的訓練不對」？全台灣民眾應該要知道。

宋楚瑜強調，他沒有說這些飛機一定是爛飛機，但他好奇，台軍很多裝備，到底安不安全，他表示這些意見不是批評，之前善意提醒後，還被台灣總統府嘀嘀咕咕，「這個國家怎麼辦？這個飛機到底安不安全，訓練師不是落實，但是更重要的以後不要再把一大堆重要將領放在同一架飛機上」。