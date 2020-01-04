【黑鷹墜落】罹難者家屬舉行招魂儀式　崩潰痛哭喊「我們回家了」

台灣空軍一架黑鷹直升機日前在新北與宜蘭交接的山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。在軍方安排下，死者家屬周六（4日）上午到宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園舉行招魂儀式，場面哀戚。

據了解，由於直升機墜毀的地點難以抵達，須走兩小時山路，途中更有陡坡，故軍方改於宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園舉行招魂儀式，一早就派人前往設置帳棚等待。在儀式進行時，死者家屬難掩悲痛、雙眼紅腫，在叫到親人名字時，更是崩潰痛哭喊「任務完成了，我們回家了喔！」

沈一鳴的妻兒最先到場，妻子因過於難過需靠人攙扶，兒子則在法師陪同下完成儀式。至於同告身亡的直升機正機師葉建儀，其父親在接受傳媒採訪時哽咽讚揚兒子孝順，原本可以選擇彈射逃生，但為救機上其他同袍而犧牲自己，十分偉大，以他為榮。

蔡英文3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，她與參謀總長沈一鳴的遺孀（前右2）一起獻花致哀。後左為國防部長嚴德發。（中央社）

另一方面，總統蔡英文特別在官署建築台北賓館設置追思會，她上午完成沈一鳴未竟的第一雷達分隊探視任務後，下午將再到追思會致意。台北賓館的追思會今日起一連兩天開放民眾弔唁，不少人一早就前來獻花。

（綜合報道）