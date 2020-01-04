【台灣大選】不憂遭年輕人討厭　韓國瑜指歷練豐富的年長者支持他

國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間出席「國政領航 台灣起飛─政策發佈會」，盼以藍營擅長的政策牌逆襲綠營。談及年輕人不支持韓國瑜時，韓國瑜說，他一點都不擔心，只要年輕人去看過他的政見，一定會漸漸喜歡韓國瑜；他也向年輕人喊話，為何他們的爸爸媽媽都支持他，是因為年長者吃過人生酸甜苦辣，知道現在的民進黨已經變了，所以絕對要讓民進黨下台。

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韓國瑜北上出席「國政領航 台灣起飛-政策發佈會」，現場許多知識藍支持者。（林仕祥／多維新聞）

韓國瑜特別挑出2019年12月29日，他在台中的造勢照片，現場中華民國旗海飄揚。他說，當天從早到晚下大雨，現場人數進進出出約有50、60萬人，他因為辯論會稍晚至會場，但現場仍有30多萬人，現場到處泥濘、沒吃的，支持者們就這樣在台下等待，這代表廣大的台灣人民，內心是多麼的憂慮、着急。他這趟傾聽之旅接觸許多人，所有參加他造勢會的支持者，有時候一瓶礦泉水都沒有，更別說有雙主菜便當、遊覽車，有人說年輕人都不支持他，但他對這點一點都不擔心。

韓國瑜說，他不擔心的原因有兩點，第一，年輕人只要越了解他跟張善政提出的政策，就會越喜歡他，只要他勝選，政府會更加大力度培養下一代年輕人，寧願把錢花在教育上，也別花在監獄上，這是他給年輕人神聖的諾言；第二，為什麼人生經驗越豐富，看過生命各種酸甜苦辣、人生百態的人，越不支持民進黨，因為他們明白，這3年多來的執政，民進黨完全跟以前不一樣。韓國瑜回憶，他以前當立委的時候，每年都會送一顆西瓜給當時的民進黨立委盧修一，因為盧是他少數尊敬的民進黨立委，在造勢場合中，生命歷練豐富的爸爸媽媽支持他，在台下淋雨，阿公阿嬤在吹風，為的都是下一代。

國民黨總統候選人韓國瑜（左）、副總統候選人張善政（右）4日晚間在台北出席政策發布會，韓國瑜會中強調，「政治人物一旦離開人民，施政就會非常危險」。圖為兩人會後向與會立委候選人及政策顧問致意。（中央社）

韓國瑜說，支持他的人很辛苦，網路上被罵「韓粉韓粉，腦袋不清楚」，要自己花錢買車票，又要愛與包容，還不能相信任何民調，每天都在提心吊膽，但他們都是為了一個理念，年輕人只要看過所以候選人的政見，就會知道誰最愛台灣年輕人，「你去看爸爸、媽媽那些長輩，為何他們支持韓國瑜，難道他們活得比較長，沒想清楚？，錯」，是因為他們知道現在的民進黨已經變了，不是以前的民進黨。他說，要特別感謝支持者們，因為中華民國，讓大家緊緊聯繫在一起，也因為中華文化，讓大家有同樣的價值。

韓國瑜也特別稱讚他的國政顧問團，是最頂尖、優秀的人才，250人分成26個小組、26個領域，政策涵蓋台灣民眾最關心的部分，他的這趟傾聽之旅，感受到許多熱切改變的眼睛，他發現民心思變，民怨很深，「莫忘世上苦人多」。他在辯論會上問其他兩位候選人是否信神，是因為政治人物分兩種，作威作福和做牛做馬，如果是有神論者的話，手上有權利，沒辦法照顧人民，絕對不會上天堂，會下地獄，這是他這趟傾聽之旅的回顧。

政策發布會接近尾聲時，韓國瑜也不忘悼念台軍黑鷹直升機墜毀，導致包括參謀總長沈一鳴等8位官兵不幸罹難，伴隨着燭火和輕柔的音樂，温馨整個會場。