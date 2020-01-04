炮轟蔡辦前發言人「統一叛國」論 　韓國瑜：凸顯民進黨的無知

台灣高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜今天（4日）展開選舉行程，他出席「國政領航 台灣起飛-政策發佈會」前受訪，針對蔡英文競辦前發言人林靜儀指「統一就是叛國」一事表示，這凸顯民進黨對國際、兩岸情勢的無知，打壓言論自由。針對林靜儀閃辭發言人職務趕緊滅火，韓國瑜說「她的辭職只是剛剛好而已」，炮轟林靜儀身為民進黨國際部主任，卻對國際情勢跟兩岸關係這麼的無知，為民進黨的國際事務捏了一把冷汗。

針對蔡英文競辦前發言人林靜儀指「統一就是叛國」一事，韓國瑜表示，這凸顯民進黨對國際、兩岸情勢的無知，打壓言論自由。（林仕祥攝）

台軍黑鷹直升機2日墜毀，事發後台灣三組總統候選人均停止選舉行程，韓國瑜今天重啟選舉行程，開了首槍，他下午在台南舉行大造勢，現場人山人海，主辦單位宣布現場達10萬人，在深綠的南台灣中打出氣勢。韓國瑜晚間轉往台北出席政策發佈會，主辦單位堅持要媒體7點左右才能入場，不讓彩排內容曝光，神秘兮兮。

韓國瑜在會前受訪表示，如果他沒有記錯，2015年蔡英文曾說過，任何人都不需要為自己的認同道歉，這句話充分尊重言論自由，但蔡英文競辦前發言人林靜儀接受外媒專訪的言論，顯得既幼稚又不了解國際和兩岸狀態，且對台灣的言論自由傷害非常重大。

國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間在台北出席「國政領航台灣起飛」政策發布會，登台向各界說明政策願景。（中央社）

韓國瑜說，林靜儀身為民進黨國際事務部主任，對國際情勢和兩岸關係這麼無知，完全代表民進黨對國際事務的高度不確定性及危險，強烈打壓言論自由，林的辭職剛好而已，重點是事件之後，民進黨如何面對言論自由、國際關係、兩岸關係之間這些重大事項的變化，他為民進黨的國際事務捏了把冷汗。

針對民進黨近來的查水錶事件，韓國瑜說，台灣的民主、言論自由是經一代又一代的努力，好不容易打下的厚實基礎，如果民眾在臉書上發表一些言論、思維，就被政府查水錶，導致心生恐懼，他身為總統候選人，要對民進黨的作為表達非常非常強烈的抗議；民進黨完全讓台灣民主開倒車，讓台灣言論自由萎縮，讓人民心生恐懼，這樣一個執政的民進黨，實在是不能被台灣人民接受。