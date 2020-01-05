【黑鷹失事】韓國瑜稱「台灣中邪了嗎」　蔡英文批輕蔑失格

2020年台灣大選將於周六（11日）舉行，國民黨總統候選人韓國瑜今天（5日）在桃園造勢時表示，建軍史沒有發生過最高軍官一口氣罹難，「我們的國運不昌隆」，質問「台灣是中邪了嗎？」 對此，民進黨總統候選人蔡英文表示，當民眾為將士的殉職全民一體、同感哀傷的時刻，韓國瑜卻用話語來消費將士的犧牲，相信全體民眾都無法接受這樣的話語，而同感憤慨。

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蔡英文透過Facebook表示，「我要正告韓國瑜市長和國民黨陣營：不應該一再消費台灣人民的傷痛，作為選舉抹黑的題材，那對逝者是最大的不敬，也是對生者最殘忍的傷害。」

蔡英文表示，台灣的「國運」一直都繫於2300萬人民共同努力、團結奮起。台灣的未來，絕不能有一個失格的領導者，會用輕蔑失格的語言，來消費踐踏人民的傷痛，造成台灣社會的紛擾不止、前景堪憂。她認為，韓應為其「離譜言行」深切反省，向家屬和軍民道歉。

另一方面，網傳因蔡政府年金改革相關法令修正，要求配偶領取撫卹金需結婚滿10年且滿55歲，黑鷹殉職年輕飛行員配偶恐無法領取撫卹金。對此，台國防部今天澄清，遺族領取撫卹金依法並無年齡設限，國防部對黑鷹殉職將士相關撫卹工作，均依法行政儘速辦理，對不實言論予以譴責。

（中央社／聯合報）