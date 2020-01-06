【台灣大選】綠營兵分四路全台掃街　蔡英文消毒「統一叛國說」

台灣大選進入黃金周，民進黨今天（6日）兵分四路全台掃街，進行最後衝刺，蔡英文從故鄉屏東出發，由南至北走遍西台灣。蔡英文表示，2020年選舉，是台灣民主跟未來的關鍵一戰，為了台灣未來發展、主權鞏固、經濟發展和社會照顧更周全，她這次和賴清德組成搭檔，希望能得到民眾的支持，呼籲支持者票投民進黨，「團結迎向勝利、迎向光榮」。

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蔡英文6日自家鄉屏東楓港出發，全台掃街。（蔡英文競辦提供）

在選前最後黃金周中，蔡英文、賴清德、台灣副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰四路齊發最後衝刺，利用車隊掃街的方式，行遍縣市的大街小巷，與黨籍立委候選人一同拉票，誓言力拚「總統連任、國會過半」。蔡英文競辦發言人廖泰翔表示，蔡英文6日從故鄉屏東楓港出發，繞行屏東縣、高雄市和台南市，7日走遍雲嘉地區和南投縣，8日轉進中部，9日往北前進新竹縣和桃園市，最後一天10日則回防雙北，在台北市與賴清德合體。

而賴清德的掃街路線，則從家鄉新北市萬里區南下，經桃園市、新竹縣，7日來到中部地區，8日開往雲林縣、嘉義縣，最後到達賴的主場台南市，9日轉進高屏地區後，10日北上與蔡英文合體。陳建仁則從高雄出發，往南至屏東後，再轉進台灣東部，繞行北台灣最終來到桃園市；卓榮泰則從台北市出發，在一個禮拜內，補強民進黨在新北市、台中市、雲林縣、宜蘭縣、南投縣和彰化縣的火力，

蔡英文在掃街前致詞表示，屏東楓港是她的故鄉，2016年她選舉的最後一週，也是從這裏開始車掃，「給我感到最温暖的地方」。她強調，2020年大選是台灣民主和未來的關鍵一戰，為了台灣未來的發展、台灣主權的鞏固、台灣經濟更發展和台灣社會照顧更周全，她和賴清德組成搭檔，希望得到民眾的支持，讓他們在11日能順利當選，替台灣再拚下一個4年，也希望能在屏東、她的故鄉開出最紅盤、最高票。

支持者張貼力挺蔡英文的標語。（蔡英文競辦提供）

除了在掃街前信心喊話，針對國民黨總統候選人韓國瑜日前稱台軍黑鷹直升機墜毀，是「國運不昌」，蔡英文嚴正駁斥，強調黑鷹事故讓全台哀傷，韓國瑜在這個時候做這種「政治消費」是失格，對殉職官兵大不敬，對受傷的將領造成傷害，韓國瑜應該要出面道歉。針對外界關注是否已在府內簽署《反滲透法》？蔡英文表示，她尚未簽署，會按照程序來處理《反滲透法》，並注意法律上時限的問題，重申這件事情完全沒有選舉考量。

另外，蔡英文也針對前競辦發言人林靜儀指「主張統一就是叛國」一事做澄清，她指出，林靜儀用一種錯誤的表達方式，造成社會大眾誤解，她強調，台灣是一個民主自由的社會，民主自由是台灣的核心價值，她不會因為人民有不同的政治立場，就將之視為叛國，「這在民主社會不會發生，也不應該發生」，現在台灣社會最大的共識，就是中華民國台灣，「我們的國名叫做中華民國，主權在2300萬人的手上，沒有更改國號的問題」，作為中華民國總統，她知道自己的責任就是保衛國家、主權，捍衛現在民主自由的生活方式。