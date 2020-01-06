【台灣大選】國民黨呼籲集中支持韓國瑜：不投韓國瑜就是浪費票

距離2020年台灣總統大選投票日即將登場，此次大選三組候選人包括一號宋楚瑜、二號韓國瑜及三號蔡英文，其中宋楚瑜早年出身國民黨，向來被視為泛藍陣營，宋再戰大選很可能將分散「討厭民進黨」的選票。 對此，國民黨秘書長、韓國瑜競選總部總幹事曾永權在1月6日對外表示，2020年台灣總統大選不是一場三分天下的選舉，而是國民黨、民進黨針對「中華民國」發展的總路線之爭，他懇請大家集中支持韓國瑜，如果選票被分散就是浪費，就是讓民進黨繼續吃香喝辣葬送台灣。

國民黨秘書長曾永權陪同韓國瑜宣布1月9日凱道大會師活動。（洪嘉徽／多維新聞）

韓國瑜本人1月6日也親臨黨中央，宣布1月9日將於台灣總統府前的凱達格蘭大道舉辦大會師造勢活動，到時國民黨全台十五縣市的縣市長都將同台與韓國瑜同台催票。韓國瑜表示，所有支持自己的好朋友，已經等這一刻非常長的時間，如同軍歌《夜襲》最後四句歌詞， 「只等那信號一亮，只等那信號一響。我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗。」

韓國瑜說，他懇請所有支持韓國瑜的好朋友，1月9日踴躍站出來，讓大家聽到支持的聲音，表達對「中華民國」的信念與熱愛。

韓國瑜號召百萬庶民在1月9日一同走上凱道。（洪嘉徽／多維新聞）

外界關心，2020年台灣總統大選有三張選票，分別是台灣總統票、區域立委票、不分區立委政黨票，假如選民出現分裂投票的情形，是否會影響國民黨的立院席次？韓國瑜表示，台灣民主政治非常成熟，每個選民對重要大選都會有自己看法，不過他以國民黨台灣總統候選人的身分，看到台灣當今的發展，他有發自內心的憂慮，因此他呼籲所有選民選票集中，台灣總統票投給2號韓國瑜，區域立委投給國民黨提名的立委候選人，政黨票也要投給編號九號的國民黨。

凱道大會師活動記者會結束後，左起國民黨立院黨團總召曾銘宗、曾永權、周錫瑋、國民黨中常委姚江臨召開臨時記者會，呼籲選票集中投韓國瑜，否則就是浪費。（洪嘉徽／多維新聞）

凱道大會師記者會結束後，國民黨中央隨即召開臨時記者會，再次呼籲選民把選票集中投給韓國瑜，否則就是浪費。曾永權指出，2020年台灣總統大選絕不是一場三分天下的選舉，而是國民黨、民進黨就「中華民國」發展的總路線之爭，當前選戰已進入白熱化最終關頭，懇請大家集中選票支持韓國瑜，如果把選票分散，就是讓民進黨繼續執政，吃香喝辣葬送台灣，因此選票千萬別浪費選票。

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋則指出，選舉到最後階段一定會有棄保效應，而現在社會的多數就是下架蔡英文、下架民進黨，他希望大家團結一致支持韓國瑜，這次選舉是韓國瑜與蔡英文的對決，投其他票都不會有效。