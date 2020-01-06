【台灣大選】親民黨與郭台銘陣營達成整合　力拼立委席次最大化

2020年台灣總統及立委選舉投票日進入周內倒數，為催出最大量選票，親民黨繼先前的「環台送愛之旅」之後，又將於選舉黃金週積極掃街，以爭取支持。 1月6日，親民黨正式公布印有鴻海創辦人郭台銘的「戰車車隊」，顯示郭台銘陣營與親民黨達成整合。 為爭取選票最大化，親民黨組織部主任張碩文於1月1日受訪時表示，親民黨選前將在台北舉辦一場大造勢，屆時郭台銘將站台親民黨，形成「宋郭同台」的畫面；之後郭台銘更與宋楚瑜同台接受專訪，還在1月5日與親民黨立委候選人李正皓、宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜同來參拜與掃街，此前郭台銘更於4日被媒體爆出曾在臉書（Facebook）上撰文「政黨票請投3號親民黨」，再加上郭也為了親民黨錄了各式拜票錄音與電話語音拜票，在在顯示郭台銘力挺親民黨的心意。

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宋楚瑜陣營發言人于美人、親民黨不分區候選人蔡沁瑜、劉宥彤、副總統候選人餘湘一同接受媒體聯訪。（譚英瑛／多維新聞）

當被問到如何在這倒數5日催出最大量選票，宋楚瑜陣營發言人于美人表示，拉票車隊將會沿着台灣縱貫線跑一趟，此外，宋陣營也將不斷的打電話催票，「而且聽說打電話催票到國民黨去了」；永齡基金會執行長、系屬「郭家軍」的不分區立委劉宥彤則表示，在這五日內，親民黨「宋家軍」將於「郭家軍」充分整合。

親民黨不分區候選人蔡沁瑜、劉宥彤、副總統候選人餘湘一同搭乘掃街「戰車」。（譚英瑛／多維新聞）

劉宥彤更補充說明，「郭董這次也盡全力的來協助親民黨這次的選情，所以不光是在協助錄音的部分，電話拜票，還有我們的車隊掃街」，而這次親民黨出動「女力兵團」，由副總統參選人、媒體人餘湘領軍，將帶領着親民黨在雙北加強掃街，與民眾拜票，也使人民知道親民黨是一個「帶給大家中道力量，制衡藍綠的力量」。

親民黨不分區候選人劉宥彤、蔡沁瑜一同搭乘掃街「戰車」。（譚英瑛／多維新聞）

至於郭台銘的諸多挺「橘」動作，是否代表郭台銘對2020年大選的正式表態，並且「棄民眾黨保親民黨」，劉宥彤則表示，基於第三勢力席次極大化的原則之下，「沒有棄誰保誰的問題」；她更指出，郭台銘近日已經發出配票指示，假使支持者是具泛綠基礎的選民，但又投不下去民進黨，那就希望他們票投民眾黨，反之，若具泛藍背景的選民投不下去國民黨，那就希望他們支持親民黨，不過假使支持者是「中間選民」，在如今的情勢下，若憂慮民進黨仍握有民進黨的多是席次的話，那他們可以支持親民黨。

雖然相對於藍綠兩大黨總統候選人的媒體曝光度，親民黨的曝光度較低，但親民黨方面認為，只要該黨掌握「沉默選民」、「中間選民」的選票，就能在此次選舉上大有斬獲。