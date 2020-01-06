【台灣大選】韓陣營學者籲「投宋不投蔡」　形同變相支持蔡英文

日前，台灣學者、台灣中山大學政治所教授廖達琪於一場總統及立委席次選情分析座談上，公開呼籲不喜歡韓國瑜的年輕人「寧可選擇宋楚瑜，不要投給蔡英文」，並稱之為「奇招」。廖達琪認為，2016年時，宋楚瑜獲得157萬票，判斷應多為年輕族群選票，所以藍營在最後階段，遊說尚未決定的年輕人「若討厭韓國瑜，宋楚瑜也是不錯的選擇」，以避免票流綠營。 然而，重點不在於年輕人，而在於呼籲「投宋不投韓」，其實形同變相支持蔡英文。

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日前，台學者、中山大學政治所教授、亦為國政顧問團成員廖達琪，拋出「投宋不投韓」的策略主張，惟這項主張似乎對韓國瑜不利。 （圖源：韓國瑜競選辦公室提供）

誠如廖達琪所言，「投宋不投韓」固然是避免年輕選票流向民進黨的一招，卻忽略了幾件事情。

一是國民黨本就不是以年輕選票為主的政黨。

二是低估了韓國瑜的年輕人吸引力，從韓國瑜參加台灣網紅的脱口秀「博恩夜夜秀」後，年輕人對他的評價似有看漲轉好之勢，便可得知韓國瑜對於年輕人的吸引力沒有想象的差。而討厭韓國瑜或堅決反對韓國瑜的人本就不是韓國瑜或國民黨應該爭取的客群，討厭韓國瑜的同温層亦流竄着支持蔡英文的訊息，「不挺蔡就是賣台」的帽子高懸在那兒，故無論如何宋都不會是選項之一，唯一的選項就是蔡英文。

三是高估年輕人的投票率，試問自2012年開始，哪一次選舉沒有人拍影片、公開呼籲年輕人出來投票？效果又有多少？從歷屆台灣年輕人投票率偏低可略知一二，再者年輕人的標準為何？如果依照聯合國的定義，青年的標準是15至24歲，20歲以下在台灣沒有選舉權，20至24歲的族群投票率偏低在世界各國是常態。

最重要的是，身為韓國瑜國政顧問團成員的廖達琪呼籲投宋楚瑜、不投韓國瑜，即使可避免票流綠營，但票流橘營事實上也是一種變相的支持蔡英文。宋楚瑜雖已跟國民黨分道揚鑣，他的支持者有一部份是從國民黨分流過去，在政治光譜上，不論宋楚瑜本人怎麼說，他的光譜位置還是在偏藍的位置，廖達琪的呼籲反而可能帶來反效果，讓韓國瑜的票分流到宋楚瑜，尤其是對藍營支持者中「不喜歡韓國瑜的那群」有效。如此一來，韓宋相爭、漁翁得利者還是蔡英文。

廖達琪作為韓國瑜國政顧問團的一員，提出「投宋不投韓」策略，雖有其立意，全為避免票流綠營，但也顯然沒有抓到選戰最後一周的脈動。

《反滲透法》在2019年年末之時，在民進黨罔顧爭議，挾人數優勢強行通過後，使得人人自危，除了引來學者的抨擊外，韓國瑜本人也痛批《反滲透法》是個惡法。而在歡天喜地的跨年後，輔以台灣的新聞焦點急速轉移至空軍黑鷹直升機墜毀事件，《反滲透法》的身影便消失得無影無蹤。然而，選前最後一週，這種涉及國安、牽涉甚廣的重大法案，才當是朝野攻防政治議題最後應着墨的重點。不顧重要議題，或有可能是忽略，提出不利於自家候選人的主張，顯有失「國政顧問」的本分。

綜觀過往的選舉經驗，選票分散致使漁翁得利的例子不勝枚舉，其中最深刻的莫過於2000年同屬泛藍陣營的連戰與宋楚瑜的分裂，當年連宋兩陣營相互操作棄保未果，終讓民進黨陳水扁以39.3%得票率勝選。在台灣總統大選選制猶採相對多數決勝制的情況下，代表韓國瑜陣營的廖達琪爾今對青年群體喊出「寧可選擇宋楚瑜，不要投給蔡英文」，這般不像棄保的棄保，唯一預期的效果只是造成泛藍票源進一步分散，這般的呼籲幫的恐怕不是自家的忙，是幫了有助於對手的倒忙。