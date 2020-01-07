【台灣大選】韓國瑜：接受以「中華台北」名義加入國際組織

國民黨2020年台灣總統大選候選人韓國瑜日前來到《民視》電視台接受專訪，節目於當地時間1月6日晚間播出。 在兩岸議題方面，韓國瑜表示，這70年來台軍建軍最大的假想敵就是解放軍，對台灣威脅最大的就是中共，自己毫不迴避；不過韓國瑜也指出，如果採奧會模式，以「中華台北」加入一些國際組織，例如世界衛生組織等，這是可以接受的。

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韓國瑜認為，如果採奧會模式，以「中華台北」加入一些國際組織，例如世界衛生組織等，這是可以接受的。（洪嘉徽／多維新聞）

本次韓國瑜接受專訪，先面臨到主持人提問，只有高雄馬路鋪平、通水溝等政績，是不是就足夠當台灣總統？韓國瑜表示，這當然不夠，但他自己也講過，要讓「台灣安全、人民有錢」，這八個字就蘊含著將來的政府分工，例如台灣安全是台灣總統的權限，負責國防、兩岸及外交，人民有錢則是台灣行政院長的重要工作，就像當年蔣經國任用了孫運璿、李國鼎趙耀東等人，台灣行政院長必須在經濟方面扮演重要角色。

至於關鍵的兩岸議題，韓國於指出，自己提出過兩個不要懷疑，第一，不要懷疑共產黨收復台灣的決心，第二，也不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，雖然這兩個決心時常會碰撞、摩擦或產生價值衝突，但2,300萬台澎金馬的民眾有保護中華民國主權的信念，並保護民主自由的生活方式，這點絕對不動搖、不退讓。

韓國瑜又表示，70年來台軍的假想敵只有一個，就是人民解放軍，70年來就防備解放軍對台的攻擊，所以對台灣威脅最大的就是中共。韓國瑜說，目前聯合國公認的是中華人民共和國，但我們是中華民國，所以自己主張九二共識，「我們要保障台澎金馬中華民國憲政體制及生活的方式。」

主持人繼續追問，人民有錢這句話被解讀成是想靠對岸賺錢，可是這中間有統戰問題，賺錢會不會反而失了主權？韓國瑜表示，民進黨想把問題擠到主權和經濟的二選一，想賺錢就要矮化主權。不過，大陸市場佔台灣出口40％，此外，東南亞15個國家關稅同盟，另一邊日、韓及中國大陸市場同盟，台灣都進不去，兩岸ECFA又面臨十年檢討，萬一廢除，台灣上下左右都進不去，「我們要不要這個市場？這個主權沒有關係。」

主持人問，如果對岸要你在主權跟經濟二選一怎麼辦？對此，韓國瑜表示，當走到死角時，會以主權為優先，這無庸置疑。不過韓國瑜強調，其實他一點都不認為台灣會走到這種沒有退路的階段。

韓國瑜又表示，民進黨現在以「小刀鋸大樹」，但當把中華民國、中華文化鋸開之後，台灣只會越來越孤獨，與海外5000萬華人越來越遠，而這種孤獨，就是民進黨造成的。韓國瑜指出，如果採奧會模式，以「中華台北」加入一些國際組織，例如世界衛生組織等，以防範重大傳染病，這是可以接受的。