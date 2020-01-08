【台灣大選】更大的反滲透危機：懸掛在兩百萬台灣人頭頂的利劍

趕在台灣2020總統大選結果揭曉之前，在台灣總統蔡英文力推下，《反滲透法》在立法院三讀通過。 在《反滲透法》倉促決議的背後是台灣各界的一片爭議。對於台灣政界人士來說，《反滲透法》是一個選情工具或是政治籌碼，但是對200萬台商、台生們來講，則猶如一個不定時「炸彈」，只是當前的台灣政治氛圍會令人有意忽視這種危機。

公布的《反滲透法》條文指出，行為人將不得接受「境外敵對勢力」的「指示、委託或資助」，從事「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」，違者將有限制人身自由的刑罰與重磅罰金。從條文本身來看，其適用台灣2300萬人，但一個共識是台商、台生、台幹首當其衝，這一人群達200萬之多，佔台灣人口的近10%。

雖然民進黨解釋稱，《反滲透法》所針對的是滲透干預的不法「行為」，而不是特定「身分」或「對象」，但是從反滲透法本身所存在的爭議來看，民進黨的解釋很難保障在執行階段避免「冤案」或者「誤傷」。例如《反滲透法》雖然三讀通過，但其連主管機關都沒有，這意味着在該法的立法理由說明，完善實務的運作乃至日後在適用對疑義的解釋上將無人擔責。

然而就是這樣一部本身存在明顯不妥之處的法案，其制定的刑罰相對此前的國安五法更為嚴苛，例如2019年7月台灣當局新修訂的兩岸條例新增了禁止台灣人民或組織，與中共黨政軍等機構「任何形式的合作行為」，違者最高罰金50萬元新台幣（約13萬港元）；類似行為在《反滲透法》草案則可能被處最高7年的徒刑、最多500萬（約130萬港元）的罰金，光是可罰的金額就增加10倍。

當然，蔡英文可以說是為了應對「大陸威脅」，但是真正的問題也正在於此。有多少的危機是假以民主之名，假以「大局」觀念綁架民眾的選擇，這才是民眾真正的危機。正如台北市長柯文哲所抱怨的「誰敢反對那個大帽子」，何況在台灣由於近幾年兩岸局勢的陡然之下與島內政黨的炒作，「反中」一定程度上已經成為島內的政治正確，具有一定的民意基礎，但是如此公然利用民眾情緒進行政治操作也難免會讓社會產生微詞。

柯文哲曾一針見血地指出，反滲透法的問題是『禁止外國勢力介入台灣政治選舉』由誰來界定，所以不是法的問題，是人民對政府沒有信任感。」就在反滲透法在立法院審讀階段，民進黨拿此前的「中共特工」王立軍叛逃案來為反滲透法立法背書，眾所周知，那已經是一個被國際輿論拋棄的烏龍新聞，卻在台灣成為立法的依據，這不得不令人深思，如此邏輯之下，曾被「特工」王立軍指稱受到中共資助的「韓國瑜」是不是也會被「依法」查辦，與握有該法解釋權不同政治立場的又該如何自處。

就在《反滲透法》通過之後，蔡英文連任競選辦公室發言人林靜儀在接受德國政府資助的《德國之聲》專訪時直言不諱地表示，「在中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為。」雖然事後其辭去蔡英文總統競選辦公室發言人一職，蔡英文又緊急表態不會把不同政治主張視為犯罪來緊急滅火，但林靜儀的公開言論難免會觸發台民的寒蟬效應。

也許當前的局勢讓蔡英文的「恐中」牌很有市場，但不應忽視那200萬台商、台生、台幹所面臨的政治風險。如果今天台灣被這種意識形態所綁架，那麼屆時所謂的「綠色恐怖」將不再只是政黨間的「口水仗」，也不只是200萬人的困擾而將是2300萬人真實的生活處境。這並不是危言聳聽，經歷過「白色恐怖」的台灣應有警惕被政治操弄的自覺。

從更現實地角度來看，反滲透法將大大打擊兩岸之間的經濟、文化等方面的合作積極性。雖然蔡英文就任以來力推新南向政策，試圖經濟脱中，但效果明顯不彰。雖然受中美貿易戰因素影響，台商赴陸投資受到短暫性影響，但是總體保持在一個穩定的水平之內，而台生赴陸求學的人數也在穩步增加。屆時反滲透法實施，在政治恐慌影響之下，即使沒有政治觀點的台民恐怕也諱疾接觸大陸。

如果說現在因為兩岸政治形勢不樂觀，台灣當局擔憂的大陸武統是一種危機，那麼懸在200萬台灣民眾頭上的「罪名」算不算是一種危機。而利用政治手段製造兩岸交流恐慌，影響民眾經濟收入、文化需求，算不算是一種危機。關於反滲透法的制定，與其說是因為「大陸威脅」，不如說是台灣政鬥需要，對於台灣民眾來說，他們最不需要的就是這種政治盤算。