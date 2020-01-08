【2020台灣大選】蔡英文中部掃街　轟藍營無視大陸水軍操弄輿論

台灣2020年大選最後倒數黃金周，蔡英文陣營周一開始全台大掃街，今天（8日）則開拔中台灣。蔡英文表示，中台灣是關鍵選區，她要用盡所有力氣，爭取鄉親最大的支持，也呼籲在外地的中部鄉親們，為了家鄉建設、國家主權，一定要回鄉投票。她在高喊「勇敢自信、護台同行」後，便浩浩蕩蕩出發掃街。

另外，針對韓國瑜指她是「網軍總司令」的說法，蔡英文回嗆，韓國瑜對於對岸水軍在網路上的總總操作，從來沒說過一句話，稱支持她的年輕人為網軍，是不公平的說法。

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蔡英文表示，韓國瑜對於對岸水軍在網路上的總總操作，從來沒說過一句話，稱支持她的年輕人為網軍，是不公平的說法。（蔡英文競辦提供）

蔡英文陣營自1月6日開始全台大掃街，蔡英文、賴清德、台灣副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰等兵分四路分進合擊，要在最後關頭激起支持者的熱情，將支持度轉化成選票，達成票票入匭的目標。

蔡英文今天出發前致詞表示，她要拜託台灣中部鄉親們站出來，一起加入她的行列，不讓年金破產的陰影、核四回來，更不能讓靠中國大陸發展經濟的「633團隊」（指馬英九執政時期團隊）回來，再給她四年，繼續改革拼進步。

掃街車隊出發前，蔡英文受訪時頻轟藍營，批評韓國瑜指她是「網軍頭頭」的說法錯誤，網路上固然有許多年輕人支持她，但民進黨做不好、做不對時，她也受到年輕人許多批評。她認為，韓把台灣年輕人說成網軍，對他們相當不公平，更何況韓國瑜對「中國水軍」在網路上的種種操作，也從來沒說過一句話。

她也指出，韓國瑜最近投放電視廣告非常密集，顯然與韓塑造的庶民形象非常不符合，看起來國民黨除黨產以外，還有很龐大的資源在進行選戰。她呼籲，藍營必須拿出強而有力的政見和願景說服選民，而不是用廣告或其他方式，一直抹黑。

大批民進黨支持者拿着海報、布條，力挺蔡英文。（蔡英文競辦提供）

針對台灣藍營通訊軟件群組近來瘋傳一篇美國《國家利益》（The National Interest）雜誌的文章，指美國不支持蔡英文，但撰稿人事後被起底是親國民黨智庫的學者。蔡英文認為，這件事情如果不是一件被製造出來的錯假訊息，至少也是一個誤導民眾的訊息。她還強調，2020年台灣選舉，連國際媒體都稱是充滿假訊息的選戰，呼籲台灣選民們應該要慎思明辨，在最後階段好好想一想，做出正確選擇。

另外，蔡英文也透露她與英媒的對話，BBC記者問她「中國因素」在這場選戰是不是一個危險的存在？她回答，「中國因素」是真正存在的威脅，她希望台灣的選民們，可以好好想一想，因為如果大家現在不堅持下去，那麼現在所有的一切，都將失去。