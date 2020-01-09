【2020台灣大選】總統大選支持誰？　柯文哲：不告訴你

台灣大選倒數不到3日，台灣民眾黨黨主席柯文哲卻公開表示，原先民眾黨有望拿到10席立委，不過現在就連5席都有難度，輿論好奇民眾黨是否也開始打出「告急牌」催票。 為此，柯文哲今日（9日）接受媒體聯訪時淡然表示，民眾黨穩紮穩打，該黨多了兩席立委台灣社會也不會有巨大改變，少兩席也頂多辛苦一點，但還是過日子。

近日柯文哲連番接受媒體、掃街，就是要大力拉抬台灣民眾黨選情。（譚英瑛／多維新聞）

由於選戰將屆，輿論也多關注柯文哲是否將在選前之夜與郭台銘同台，但近日媒體爆出部分民眾黨幕僚對郭台銘同時支持親民黨與民眾黨感到不滿，不願邀請郭台銘參加選前之夜。柯文哲對此回應，由於民眾黨是柔性政黨，每個人都可以舉手發言，「黨內的各種贊成與反對聲音也是常態」，但這議題他就是交給蔡壁如與高虹安處理。

由於北門整治計劃是柯文哲的重點政績，故柯文哲在掃街前還刻意選在北門召開記者會，試圖強調自己將使「台北（治理）經驗，台灣實現」。（譚英瑛／多維新聞）

至於媒體進一步詢問柯文哲選前之夜是否願與郭台銘、親民黨主席宋楚瑜同台，柯文哲則直回「他（郭台銘）說票投宋楚瑜，你哪裏不爽？」；柯文哲進一步解釋，以民眾黨內部來說，支持他的人也有一堆人想要投給蔡英文，「這有什麼奇怪？」

近日各方頻繁詢問柯文哲的總統投票意向，就連國民黨副總統候選人張善政都湊一腳稱「柯文哲最後會挺韓國瑜當總統」，但柯文哲還是矢口不談總統票投給誰，「才不告訴你我要挺誰」，更趣回「我連家中都搞不定，還告訴你們外面的！」