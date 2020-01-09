台灣民間恐懼《反滲透法》？　陸委會：被不實報道迷惑

民進黨政府強行三讀通過的《反滲透法》，正引起與大陸交流的台灣民間人士恐慌。針對有民眾憂慮農產品賣到大陸、宗教交流受《反滲透法》影響，台灣陸委會發言人邱垂正於1月9日表示，外界沒有充分了解《反滲透法》的內容意涵，才會有這種莫名的憂心。《反滲透法》反而能讓交流回歸正常，拒絕夾帶政治目的。呼籲國人不要被不實報道所刻意營造的恐懼所迷惑。

邱垂正重申，《反滲透法》是反滲透不是反交流，反而能讓兩岸交流回歸初心。（楊家鑫／多維新聞）

當地時間1月9日，陸委會舉行例行記者會。針對外界憂慮《反滲透法》影響兩岸交流，邱垂正重申，《反滲透法》規範內容具體明確，構成要件嚴謹，是針對境外敵對勢力滲透干預的不法行為，不觸及一般正常兩岸交流。與中國大陸有關活動，如銷售農產品到大陸，本意就是為了賺錢，《反滲透法》可以防止大陸要脅農民，遂行其政治目的，有這部法律反而可以讓國人放心做生意。

他表示，台政府鼓勵支持兩岸正常有序交流，《反滲透法》可以防範境外敵對勢力的政治黑手介入，讓交流可以更單純化。

邱垂正指出，《反滲透法》是在最小必要範圍內，是針對不法行為，是補充現行法律不足，行為人必須有主觀犯意，並受指示委託資助，才會被處罰。目的是保障國人安居樂業，強化國家安全與民主防衛機制。

他說，一般宗教、社會、文化交流活動，沒有涉及到涉及境外敵對勢力的指示、委託、資助，並從事相關不法行為，就不會違反《反滲透法》。呼籲國人不要過度擔心，不要被不實報道所刻意營造的恐懼所迷惑。

另一方面關於國民黨在選前突然與澳洲「共諜」王立強聯繫，引發國民黨與民進黨兩方口水戰，邱垂正呼籲，民主法治是台灣真實核心價值，各界應尊重公正選舉機制，任何人企圖以不當、不法方式介入影響選舉，都不被台灣人民所接受。

此外，關於美伊情勢是否影響台海，邱垂正指出，政府已啟動相關國安機制，「蔡英文總統也在9日上午親自主持國安會議，聽取整體簡報，針對區域安全動態、國內金融穩定、能源供應、僑民安全、台海情勢等，做出相關指示。」

他說，中東情勢涉及地緣政治，攸關各方區域利益，對台海情勢的影響，陸委會本於職責會密切關注，做好應變準備。