【2020台灣大選】蔡英文：選我就是和自由民主站在一起

今天（10日）是台灣大選前最後一天，台灣總統蔡英文今天為民進黨立委候選人吳怡農站台。蔡英文說，全世界都在看台灣人民做什麼選擇，「選擇蔡英文、選擇吳怡農，就是選擇未來、跟民主自由站在一起」。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

蔡英文上午第一個行程，就到民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農競選總部直播。蔡英文說，選前最後一天回到這個地方，因為中山區是她長大的地方，「怡農算是我的鄰居」。

吳怡農曾經在美國留學。蔡英文表示，很高興看到吳怡農放棄原先優渥的生活，願意回到台灣跟大家一起為國家做出貢獻。蔡英文說，吳怡農是在國外工作、念書的年輕人，具有代表性投入台灣民主選舉、投入台灣未來，希望鼓勵年輕人、給年輕人一個機會。非常希望選民可以看到未來世代已經準備好要承擔國家的責任，吳怡農的當選就代表未來世代能進入立法院盡一份力量，讓台灣民主政治，因為有更多年輕世代投入而越來越好。

蔡英文表示，台灣是華人社會唯一民主國家，全世界都在看台灣人在這次選舉要做什麼樣的選擇，「選擇蔡英文、選擇吳怡農，就是選擇未來、跟民主自由站在一起」，蔡英文呼籲選民，支持吳怡農就是支持蔡英文，希望吳怡農能順利成功，也希望自己能順利連任。

（中央社）