【2020台灣大選】中選會：11日零時起禁拉票　料晚上10時完成計票

2020台灣大選將於明日（11日）進行投票，中選會表示，投票日當天零時起，不得用任何方式為候選人或政黨拉票，違者最高可罰500萬元（新台幣．下同）罰鍰。 此外，中選會表示，投票日當天目標晚上10時完成所有開票作業。

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中選會此前公布，2020台灣大選的選舉人人數（即合資格選民人數）約1931萬。（資料圖片/中央社）

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉的投票時間為1月11日上午8時至下午4時。由於去年九合一選舉時造成排隊等待時間過久，投票截止後仍有許多民眾排隊，甚至發生「邊開票、邊投票」情形，引發爭議。

中選會官員表示，下午4時投票時間截止後，現場的主任管理員會立即宣布投票時間截止，但投票時間截止前到場的選舉人，仍可繼續投票。去年排隊主因是投票所內動線阻塞，已對此檢討，將會有因應措施，包括調降每個投票所的選舉人數、增設1340個投開票所、增加圈票遮屏為4到6個，以及領票時安排兩條動線同時進行等。

中選會官員還稱，投票所在4時截止投票後，仍需時間布置成開票所，不會4時馬上開票，估計最晚4時半前都可投完，有信心不會發生2018年九合一狀況。

關於開票順序，中選會表示，若投開票所僅有1組工作人員進行開票，將依總統副總統、區域及原住民立法委員、不分區及僑民立法委員選票次序開票；若分2組開票的投開票所，將先開總統副總統與區域及原住民立法委員選票，接著再開不分區及僑民立法委員的選票。

此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜（右）、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜（中）、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文（左）、賴清德（民進黨/民進黨）。（資料圖片）

此外，公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法皆規定，投票日當天不得從事競選或助選活動。中選會說，依法從11日投票日當天零時起，民眾不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳；違反者，將可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。

中選會並提醒，投票日當天要帶「三寶」，分別是「身分證」、「印章」及「投票通知單」。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第X頁第X號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

（中央社）