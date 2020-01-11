【2020台灣大選】五度叩關失利　宋楚瑜承認敗選　

台灣2020總統大選開票接近尾聲，親民黨候選人宋楚瑜截至目前為止僅獲得約50萬票，五度叩關失利，確定無緣總統大位。宋楚瑜也於晚間8時許現身競選總部，向台下支持群眾承認敗選。

宋楚瑜發表感言，稱台灣在這麼長的一段時間當中，都深受「藍綠惡鬥」、 「藍綠對決」所苦，這場選舉也表示着應該放下藍綠惡鬥、不應對立，以及走中道，應解開社會長久以來的心結，才能讓台灣社會能夠重新相親相愛、不再對立。

台灣親民黨主席宋楚瑜（拿麥克風者），召開記者會談敗選感言。（林君穎攝）

宋楚瑜感謝余湘，以及整個競選團隊。對於這次選舉結果，宋表示他尊重民眾的決定，所有競選幹部也都尊重全體人民的決定。宋也特別感謝在這場選舉過程中拔刀相助的夥伴們，與他一起來打這場非常不容易的戰役，宋表示，如果沒有找到餘湘，或許他就不會出來參選。

宋楚瑜說，在這次選舉過程中，親民黨反覆強調，對立不能解決問題，選舉雖然結束，但宋依然「憂國憂民」，擔憂國民黨，也憂心民進黨。

宋楚瑜更感性表示，這次選舉女兒宋鎮邁告訴他：「爸爸，你只要出去謝謝他們就好了！」這次選舉幾家歡樂幾家愁，但選舉不就是那麼一回事嗎？透過總統選舉，讓大陸知道台灣人期待兩岸的相互尊重，宋楚瑜強調台灣的選舉不是靠錢砸出來，而是靠民心。

宋楚瑜在會上也對媒體表示，明明是三個人的選舉，怎麼他連一個畫面都沒有，如果選前的媒體也像今日一樣來得那麼多的話，或許這次選舉的結果會稍微不一樣。

媒體詢問，是否四年後還會看到宋楚瑜？宋表示，女兒宋鎮邁先前已交代他先不要回答未來相關問題，不過他問在場媒體：「聽說復仇者聯盟終局之戰好像還有續集? 」但他隨即強調，先不要管四年後，而是台灣未來四年過不過得去。

對於親民黨的未來，宋楚瑜表示，他只擔心未來親民黨內沒有人出來扮演煞車的角色，這次總統立委選舉，親民黨已經盡了努力。