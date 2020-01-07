【台青看大選二】政客vs政治家：「最中意」宋楚瑜但不會投票給他

青年族群的選票向來是兵家必爭，《香港01》在前文當中，特地找來六位台灣年輕世代談論2020台灣大選當中，宋、韓、蔡三組參選人的政策論述、個人特質等最吸引自己？接着，記者詢問了台青誰在政見發表會、辯論會表現最佳，竟出乎意料指向宋楚瑜，但進一步提及會否投給宋？卻遲疑了，究竟是何者因素在影響這群台灣青年？

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韓國瑜的發言時常惹議，因此嚇跑不少台灣年輕人。圖為1月6日韓國瑜赴台北故宮參訪。（韓國瑜競選辦公室提供）

現年34歲、在泛綠智庫擔任研究員的黃先生指出，「現在已經是2020年的總統大選，選舉策略還在玩『貼標籤』，不是很理解，究竟為何這次的選舉還要走如此對抗的路線，這是你會完全感受不到兩邊（藍綠）的反省」。

對於這類的操弄對抗、玩弄社會分歧，從事油漆工程的劉先生也是如此認為。受訪時，劉先生更忍不住心中火氣直說，「那些台灣年輕人、那些口口聲聲說要跳脱藍綠，卻實際上對宋楚瑜嗤之以鼻的『憤青』，根本上對不起基礎教育賦予他們的思辨能力，竟然可以隨着藍綠政治人物的說法隨之起舞」。

但是，台灣年輕人真是隨藍綠陣營說法隨之起舞？毫無思辨能力嗎？事實上，記者詢問本文六位受訪者有否詳細閲聽過此次總統參選人的政見發表會以及辯論會，他們皆回稱：「有！」且撇開任何對於三組政治人物的好惡，受訪者均一致認為，宋楚瑜是三組之中，表現穩重，且具有總統高度格局看待台灣與國際關係的局勢，以及完整一致的施政方針。

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至於為何最後的投票行為與「中意的參選人」產生不一致的距離？擔任教職的李先生表示，因為台灣選舉制度關係，並沒有考慮，另外年齡與長時間沒有擔任公職，是否能將「省長」（編按：宋楚瑜過於曾擔任台灣省長一職）的經驗複製到現有的政府職能，對其抱持疑慮。而柯先生一語道破台灣選制，稱「藍綠對峙的狀況下，宋楚瑜根本沒有當選的機率，即便宋是所有參選人表現（政見會、辯論會）最優」。

不過，仍堅定將選票投懷「宋」票的劉先生指出，所謂民主選舉的意涵不在於計算當選機率，而是用選票支持自己所認為可以代以實現政治理念的候選人。「我們選（宋楚瑜）的不是政客，而是政治家。」過去長期支持民進黨的黃先生也是同樣的說道。

眾所周知，在人類社會的政治實踐中，民主選舉確實體現了它的制度魅力，並因而在世界各國得到普遍認同，成為人類社會政治進步的象徵。對台灣來說，過程也不外如此。但近年以來，隨着「選舉制度」坐大，綁架了民主政治本身，更跨入「理性已死的年代」。

而這套「勝者為王」的機制，養出了不少精打細算的政客，數一數怎樣的發言可以引起選民共鳴，怎樣的擺弄姿態可以吸引選民青睞。然而這一來一往的選舉攻勢互動，加深了雙方支持者的矛盾，促成支持者熱衷上網一則輿論霸凌、散播一抹冷眼訕笑，不斷引起另一方更大的反撲。如此循環，已讓台灣陷入全民瘋選舉的社會狀態，更忽視了政治參選人理性（政見）的內涵。這也難怪本文的受訪者即便說出最佳人選是「他」，但為了不讓對方勝選，只好揚棄理性，投入最直接、感官喜愛的懷抱。

但有趣的是，此次2020年台灣大選，也包含了區域與不分區立委的選舉，其中不分區立委是由台灣各政黨的得票數來決定立委席次。因此，當記者詢問這六位受訪者政黨票會投給哪一個政黨？僅有來自宜蘭「韓粉」的呂小姐表示投給國民黨，其他受訪者紛紛表態要將票給予藍綠之外的小黨。

或許，正如此前香港01「【2020台灣大選】立委『參選爆炸』 社會摸底工程動土禮」一文所指：不論是單面向或多面向，台灣各黨在紛雜的社會中，藉由選舉機制來「摸底」，顯然已經成為2020年台灣立委選舉的主敘事。但反過來說，許多台灣選民其實認知到總統人選，即便困於藍綠鬥爭之中，但政黨票不意味也要跟隨藍綠意志的腳步踏入，而是進行一項政黨摸底，端看小黨晉身立法院之後的表現，能否為台灣政治帶來一絲「理性」的感受。

2020年台灣大選剩不到一個禮拜的時間，選舉預測結果各方說詞南轅北轍。究竟誰上誰下？台灣青年世代能扮演多大程度的角色？只能靜觀其變。