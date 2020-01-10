【2020台灣大選】選前之夜郭宋同台　郭台銘：台獨破壞台灣現狀

2020年台灣總統暨立委選舉進入倒數，為拉抬親民黨中的「郭家軍」選情，前鴻海董事長郭台銘特別出席親民黨10日晚間的選前之夜，並與親民黨主席、總統候選人宋楚瑜同台，合體為親民黨立委候選人們助選。 郭台銘表示，2020年總統選舉一定要制衡民進黨再度一黨獨大，更說「堅決反對台獨」，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀的努力，背離台灣以經濟手段在兩岸和平、與世界立足的穩定主軸。

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前鴻海董事長郭台銘（右二）的選前之夜，最終選擇出席親民黨造勢活動。（譚英瑛／多維新聞）

由於郭台銘將自己的「郭家軍」散佈在親民黨與柯文哲主導的台灣民眾黨，因此在選前之夜他究竟站台哪一黨，某種程度也成了輿論關注的焦點，不過「郭柯同台」終究因「雙方時間無法配合」導致流產，而郭台銘在替親民黨站台後，又急急忙忙離開會場，繼續為「郭家軍」立委參選人李縉穎站台。

郭台銘說，他在國民黨總統初選時提出「鋼索理論」，台灣命運從1949年始，就「註定了鋼索一端握在華盛頓，另一端握在北京」，為了使台灣維持現狀，人們無不戰戰兢兢，無時無刻不致力於維持生存的平衡，而2020年總統選舉就將台灣在「鋼索理論」的無奈完全呈現出來。

前鴻海董事長郭台銘特別出席親民黨10日晚間的選前之夜，並與親民黨主席、總統候選人宋楚瑜同台，合體為親民黨立委候選人們助選。（（譚英瑛／多維新聞）

郭台銘又說，由於這次選戰充分將台灣處於「鋼索理論」呈現出來，卻使影響台灣最大的經濟、內政議題得不到大多的關注及討論，「民生和福祉的議題被邊緣化，加速了台灣未來命運搖擺的不確定性」；郭台銘覺得，台灣人都追求「中華民國的民主自由」，享受安居樂業的生活，「和平，安定，經濟，未來」，這也是他一直以來堅持的理念。

郭台銘一直強調2020年之後的立法院要有「兩大黨兩小黨」，他更以一例一休、公投法修法、《反滲透法》立法為例，批評民進黨的一黨獨大、權力傲慢與權力暴力；他更提到前蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀的爭議「統一就是叛國」，來證明「民進黨一黨獨大的嚴重性，對民主精神破壞的嚴重性。」

雖然這次沒有參選2020年選舉，但郭台銘仍為支持者喊話，「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，「對此次總統大選我袖手而不旁觀，對立法院，你我都有責任」；郭台銘說，為讓人民聲音被聽見，呼籲支持者應於投票日「支持中道力量」，「政黨票支持親民黨，民眾黨，讓國會有機會改變！讓政治為人民服務，讓政治為經濟服務！」