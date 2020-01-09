【2020台灣大選】宋楚瑜批國民黨「對台灣兇，對中共奴」

台灣總統大選在藍綠對決的主戰場外，選前兩天，再掀起一波國民黨與親民黨的叫陣。起因於韓國瑜競選團隊創意總監潘恒旭揶揄宋楚瑜「選20年沒上，就該自己反省！」的話，引來宋楚瑜的反譏。宋楚瑜1月9日表示，潘恒旭的言論不是在罵他，而是在指責孫中山先生，「孫中山先生，你怎麼搞了十次革命還在那邊搞？」宋楚瑜表示，由於孫中山不怕革命失敗，所以才有中華民國，抨擊「國民黨這種欺師滅組的人，把孫中山先生糟蹋成這樣子」。

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身為藍綠之外的第三位候選人，宋楚瑜在批評韓國瑜之餘，也引韓國瑜的話「民進黨像匈奴，撈完就走」批判民進黨。宋楚瑜說，國民黨有錢在報紙上登半版廣告，卻發不出薪水，更指韓國瑜「滿天星計劃」的教育政策是「吹牛皮、口水變成滿天星」，接續再批民進黨執政後，大肆酬庸官位，使官員沒有專業「像匈奴一樣」、「撈完就走人」，但宋楚瑜話鋒一轉，補刀國民黨「不也是匈奴？」

宋楚瑜參選後可謂炮火四射，批藍又打綠，但他的當選是否能帶動親民黨選情，還待選民來檢驗。（親民黨提供）

宋楚瑜指責國民黨人，在大陸電視台把台灣罵得好凶，「批評台灣批評得像臭狗屎一樣」，但「但是看到共產黨像奴才一樣！鞠躬啊！完全聽他們，又兇又奴啊！」。宋楚瑜也再次提及「買辦」議題，回應吳敦義稍早稱「國民黨從來沒做過任何買辦的行為！」還反問台灣民眾「你信嗎？」「去問問所有台商，那些買辦一副卑躬屈膝的樣子」，更揶揄那群人「台灣有健保，應該趕快去看看鬆骨症。」

針對親民黨總統與立委選情，宋楚瑜陣營發言人於美人於1月9日表示，以總統選舉來說，宋楚瑜目前應該可以「坐二望一」，至於立委選舉的部分，親民黨預估是區域立委可獲3席，不分區立委上7席，一共取得10席立委。

至於選前之夜如何安排，於美人表示，親民黨秉持着中道力量，選前之夜將不是一個「肅殺，仇恨」的展現；於美人也證實親民黨有將郭台銘排入選前之夜的流程表，「所以如果1月10日郭台銘若沒有出席，我就去他家堵他」。