【2020台灣大選】民進黨台北造勢大會　鄭文燦：台灣絕不走回頭路

台灣2020年大選進入倒數最後一天，藍綠障營都回防大本營，進行最後一波的造勢活動。民進黨及爭取連任的總統蔡英文，今天（10日）晚間南北趕場出席選前之夜造勢晚會，先在高雄開場，最後在台北壓軸。 台北方面，首位上台致辭的是被視為民進黨最強地方諸侯、桃園市長鄭文燦，他呼籲選民用手上的三張選票，告訴全世界，台灣永遠是民主的台灣，決定自己的未來。

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鄭文燦發言宣講民進黨政府政績，為蔡英文拉票。（洪嘉徽攝）

由於國民黨總統候選人韓國瑜前一日（9日）才在凱道大造勢，蔡英文在凱道能號召多少人上街，成為外界評估雙方支持度的一項指標，蔡英文的支持群眾約在晚間6時許大批湧進現場，主辦單位原放置的板凳嚴重不足，之後的支持者只能坐在地板，溢出整條街，而臉書同步直播的觀看人數，則超過3萬人。

主辦單位也在現場透過和網友互動、轉發貼文，高呼有31萬網友表態投票日將把票投蔡英文。

率先登場的鄭文燦在晚上7時30分上台，開場即呼籲台灣人要勇敢保護自己的民主，並細數蔡英文的政績，不但現在經濟成長率是亞洲四小龍第一，股市長期上萬點，蔡英文執政，讓台灣產業接軌國際，讓下階段的台灣繼續發光發熱，不只經濟變好，國家財政狀況也變好，國家更有力量，社會福利增加、國防能夠自主，讓台灣能夠『自己的國家自己保護。』」

鄭文燦指出，台灣在進步，絕不走回頭路，並反問台下年輕人，希望國民黨的執政團隊回來嗎？希望舊威權時代回來嗎？希望能混就混的集團回來嗎？鄭文燦向支持者喊話，手上的這張選票就是投給未來、投給台灣、投給民主、投給自己。鄭文燦也反酸，民進黨地方執政首長共6位，每一位民調都高過藍營首長，這是因為民進黨專注、認真、一步一腳印，如果有一位首長沒做出業績，就想更上一層樓、信口開河，「如何能夠相信，他能夠領導國家」，甚至還把講錯話當作競選方法，這是低估台灣人民的智慧，降低台灣的質量。

鄭文燦強調，韓國瑜不是庶民，也不接地氣，韓的言行是民主政治中不應該發生的事情，希望台下支持者用選票，保護台灣的民主，用選票告訴世界，台灣永遠是民主的台灣。

（綜合報道）