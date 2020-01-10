【2020台灣大選】蔡英文：主權不受侵犯優先於良好兩岸關係

距離台灣2020年大選不到24小時，在選情緊繃之際，《時代》雜誌（TIME）釋出蔡英文專訪內容。 針對兩岸問題，蔡英文表示，一方面擁有與北京更好的關係，同時又能夠保持台灣自主、主權，以及現有的生活方式，確實是台灣人民想要達到的目標，但如果兩者不可兼得，台灣人將選擇自己的民主自由、主權不受侵犯，「這是最重要的事情」。 她也認為，台灣要跟北京當局維持關係，必須要來自台灣人的自信和實力，才有條件跟對岸坐下來談出一個雙方可以改進關係的方案。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

蔡英文表示，台灣要跟北京當局維持關係，必須要來自台灣人的自信和實力，才有條件跟對岸坐下來談出一個雙方可以改進關係的方案。（台灣總統府提供）

該專訪內容還觸及國際局勢、台美關係等議題，談及過去的「蔡特通話」時，蔡英文說，這是一個很自然的事情，目前兩岸關係的轉變，真正的問題是北京當局在區域內的戰略企圖心越來越強，再加上美中之間的衝突，以及近期香港發生的事情。蔡英文認為，對於中國大陸來說，他們所謂的台灣問題，就變成它在處理其所面臨的區域或國際問題的一部分，也是一個全球問題。

蔡英文也強調，美國的「一中政策」跟北京當局的「一個中國原則」是不一樣的東西，現在美國國內不論是哪一個黨派，不論在國會、行政部門，或者是不同的政黨，對台灣的支持都是有很高的共識，美國支持台灣不僅是一個經濟貿易的問題，支持台灣更是一個民主自由，還有區域戰略的問題，台灣當然會很仔細的去觀察美中之間的談判過程，但台灣也有信心，美國整體不論是行政或立法部門，對台灣的支持是有史以來最強的。

蔡英文指出，在過去這段時間，越來越可以看到中國大陸對區域、全球的企圖心越來越強，也試圖用經濟實力來支撐其政治的擴張計劃，因此也看到中國大陸其實在每一個國家，都試圖用直接或間接的方法，試圖去影響決策者的決定；北京當局軍事能量持續在強化，也越來越有向外擴張的意圖，包括台灣在內的區域國家，都開始注意這個發展，也開始有一些擔心，所以台灣一方面必須讓國防設備能夠現代化，另一方面也希望國防能夠符合現代的軍事衝突。

針對台灣的外交困境，蔡英文表示，邦交國是台灣整體對外關係的一部分，除了邦交國之外，台灣還有很多對外關係，比如跟主要國家、民主國家之間的合作關係，或者是貿易、投資往來，或者是在共同價值的護衛與追尋上面，都有越來越好的共識，相互之間的合作也越來越多，另外，她也相信台灣還有很多邦交國，是基於共同的理念與價值來支持台灣，而不會因為北京當局的經濟利誘而轉向。

蔡英文1月10日為民進黨立委候選人吳怡農站台。蔡英文說，「選擇蔡英文、選擇吳怡農，就是選擇未來、跟民主自由站在一起」。（中央社）

蔡英文強調，2019年初，大陸國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」時，台灣社會對這個講話的反應強烈，沒辦法接受所謂的「一國兩制台灣方案」，不僅對這個方案無法接受，也認為北京當局不可信賴，而從香港反修例運動這一段時間以來，也都顯現北京在國際承諾下，維持「一國兩制」的承諾，遭到港人質疑，對北京當局的可信賴度，確實在台灣人的心理大打折扣。她也認為，不應解讀香港事件造成台灣那些政治人物受益或不受益，反而應該從台灣人民需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持台灣應該堅持的事情，清楚講出台灣人心聲，這個角度來看。

蔡英文坦言，台灣希望一方面和北京當局擁有更好的關係，但同時又希望能夠保持自主、主權，以及現有的生活方式，但如果兩者不可兼得，那台灣人民會選擇民主自由能夠不受侵犯，台灣的主權也不受侵犯，「這是最重要的事情」。她說，台灣要跟北京當局維持關係，必須要有來自台灣人的自信跟實力，才有那個條件跟北京當局坐下來談，談出一個雙方可以改進關係的方案，「真正問題就是我們是不是夠團結，我們的實力是不是夠強，這樣子我們在談判桌上，或者我們跟中國坐下來談的時候，我們才會找到一個雙方都可以接受的方案」。

蔡英文說，北京最想看到一個分裂的台灣，台灣的經濟跟各方面的發展停滯，可以讓北京在形塑雙邊關係上，有一個比較好的著力點，而從目前來看，台灣人對於台灣的主權、民主、自由這件事情上，意見還算蠻一致的，在她執政這幾年，台灣經濟還有很多社會各層面的發展，也都持續在進步當中。