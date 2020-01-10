【台灣大選】高雄台北趕場造勢　蔡英文：只要去投票我們一定贏

2020台灣大選將於周六（11日）舉行，爭取連任的總統蔡英文周五（10日）晚選前之夜連趕高雄市與台北市兩場造勢晚會。 其中在總統府前凱道舉行「團結台灣民主勝利」造勢大會聲勢浩大，現場有大批支持者，主辦單位晚上宣布超過50萬人，整個會場擠得水洩不通。

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除了蔡英文外，副總統候選人前行法院長賴清德、民進黨黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人亦有到場發言支持。活動有播映蔡英文4年來的政績影片，並向年輕選民催票，呼籲要回鄉投票，同時亦安排80名海外青年代表登台，呼籲用選票守護台灣未來。

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蔡英文出場前先由副手賴清德率先發言，他稱台灣是一個勇敢又充滿活力的地方，表現受到國際肯定，可惜是內部政黨不團結。賴清德批評韓國瑜雖說愛「中華民國」，要捍衛「中華民國」，但實際上始於1911年的「中華民國」，已經隨歷史變遷產生變化並在台灣新生，韓國瑜愛的方法卻是用九二共識，忽略去年初大陸國家主席習近平已公開表示，「九二共識只有一中原則」的說法，其中沒有「中華民國」的空間。要捍衛「中華民國」，要先守護台灣，如果堅持推動九二共識，不但不能捍衛中華民國，反而會葬送「中華民國」，危害台灣。

蔡英文與副手賴清德（左）、台行政院長蘇貞昌（右）手拖手，一同向選民呼籲明日務必要去投票。（洪嘉徽攝）

蔡英文其後就在支持者的歡呼聲中登台，她以「台灣隊長」的身份，向支持者呼籲要出來投票，要用選票守護改革成果、民主果實，並期盼選民再挺她一次。蔡英文有提到香港的反修例運動，指香港人已用生命和血淚為台灣示範「一國兩制」不可行，外界都關注蔡英文是否能守住華人世界中唯一一塊自由土地，支持者要回家投票，讓世界看到台灣人民為世界守住這座民主堡壘。

蔡英文最後稱不要分散力量，不要過度樂觀，不要以為民進黨票很多，「蔡英文差你一票」，而明日的投票就會告訴世界，台灣有決心捍衛主權、守護民主、堅持改革，只要大家都去投票，「我們一定贏。」

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至於在高雄的造勢晚會，大會宣布有超過30萬人參加，支持者高呼要「光復高雄」。壓軸登場的蔡英文在發言時稱，高雄的鄉親已經被韓國瑜「騙」過一次，不要被騙第二次。蔡英文又表示，明天就要投票，所以今晚一定要到高雄「光復高雄」。蔡英文隨後問支持者「過去一年，大家鬱卒嗎？」，批評韓國瑜得到支持當上市長，但卻拋棄高雄去選總統。蔡英文更稱，韓國瑜當上總統，中國大陸就會最高興，要摧毀台灣民主竟會如此容易，但如今高雄人已經覺醒。

蔡英文最後稱，今次選舉是「改革與反改革的對決」，手中一票決定主權、民主、自由、尊嚴等能否在台灣繼續下去。蔡英文呼籲要出門投票，不要低估對手，更不須仇恨對方，「明天過後，他們仍是我們的家人、同事、朋友。」

（綜合報道）