【2020台灣大選】民眾黨料躍第三大黨　矢言維持「中華民國現狀」

由台北市長柯文哲所率領的台灣民眾黨，可望於2020年總統選舉後成為台灣第三大黨。 代表民眾黨參選區域立委的何景榮，於接受受訪時表示，在當前美中變局下，藍綠兩黨均採極端的兩岸政策方向，綠營更過度操作「芒果乾」（亡國感諧音），導致社會嚴重分歧，如今只有將成為第三大黨的台灣民眾黨，將致力採取維持「中華民國現狀」的中間路線。

台灣民眾黨不分區立委參選人何景榮（右二），表示該黨將致力維持「中華民國現狀」的中間路線。（譚英瑛／多維新聞網）

何景榮乃2020年區域立委台北第三選區參選人，同選區的競爭者為國民黨籍立委蔣萬安、民進黨籍參選人吳怡農。而具印度尼西亞血統、身為新住民的何景榮，面對選戰逆境，屢次以「全球競選總部」、或在選舉公報政見欄放上被打「問號」的蔣萬安照片等招數，吸引輿論關注，因而成為該回立委選戰裏頗具趣味的一景。何景榮並以此為傲，稱這能回擊外界批評他沒有聲量的言詞。

何景榮表示，不論是中美變局、或因「統獨議題」造成台灣社會日漸撕裂，但國民黨仍喊着「（兩岸）終極統一」、以及韓國瑜赴中聯辦會見中共官員；民進黨則是為了選票過度操作「芒果乾」，蔡英文競選總部前發言人林靜儀更曾主張「統一就是叛國」。這些都在在顯示：藍綠兩黨均以極端的兩岸政策面對當前國際與兩岸變局。

何景榮又解釋，台灣民眾黨雖然將成為台立法院第三大黨，但將有別於兩黨，會秉持「中間路線」，致力於維持「中華民國現狀」。何景榮還宣稱，日前美國駐台協會（AIT）也曾拜訪民眾黨並與民眾黨要角會面，顯現外界認為「民眾黨無法獲得美方青睞，這不是事實！」，故民眾黨將是最適合台灣的「中道」力量。

談到自己的參選理由，何景榮回答稱，「我就是一個基層、外配孩子、爸爸是大樓管理員」，如今藍綠兩黨盛行分贓政治，「基本上不會給這種基層年輕人機會」，唯獨台灣民眾黨給了屬於中低收入戶孩子的何景榮、獨掌青年詹翔欽機會，指責「在其他黨我們看不到這個機會」。

何景榮又強調台灣民眾黨與其他黨的區別，宣稱該黨主打「民生、社會福利」議題，包括「居住正義」、「實價登錄2.0」、推動《礦業法》儘速立法等政策，欲走一個有別於兩大黨統獨大戰的路線，因此是一個比較「站在民眾面上」的政黨。

此外，何景榮還讚許柯文哲最大的宣傳就是其「台北經驗」，這讓之前的「退柯粉」活動無疾而終。另名台灣民眾黨籍不分區立委參選人馮義彥，也讚美柯文哲「有肩膀」、「有Guts」，台灣政治氣氛需要像他這類清廉的人優化，才不會只充斥口水戰。