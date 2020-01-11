【2020台灣大選】國民黨明星中生代立委選戰皆過關　蔣萬安當選

2020年台灣立法委員選舉，國民黨內幾位具全台知名度的中生代明星立委皆順利過關。其中包括常在韓國瑜造勢場合擔任主持人的南投縣第二選區許淑華、台北市第三選區蔣家第四代蔣萬安、以及紅派的台中市第八選區江啟臣。

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在韓國瑜選戰中多次擔當主持重任的許淑華，在南投縣連任成功。（許陳品／多維新聞）

許淑華過去曾當選1996年「中國小姐」第四名，2002年代表親民黨參選南投縣議員一舉當選；旋即又於2005年、2009年連任兩屆南投市長。2014年參加立委補選獲勝，並在2016年以及本次選舉中獲得連任。

蔣萬安在雙帥對決中擊敗民進黨的吳怡農獲得連任。（洪嘉徽／多維新聞）

另一方面，台北市第三選區的蔣萬安，自上屆立委選舉開始繼承其父、曾擔任立委、外交部長、國民黨副主席的蔣經國庶子蔣孝嚴的政治香火，在選戰中以俊秀的外表一戰成名。此次立委選舉面臨民進黨提名的大老吳乃仁侄兒吳怡農，兩人的學經歷與外表皆十分優秀，令外界頗為關注「雙帥對決」。選舉結果，仍由蔣萬安得到最後的勝利，以近萬票的差距擊退吳怡農。

台中紅派、學界出身的江啟臣也連任成功。（洪嘉徽／多維新聞）

至於台中的江啟臣，則是由學界轉入政界的代表，不過其岳父也是國民黨前立委劉盛良，江個人也是台中地方派系紅派目前的當紅炸子雞。2018年縣市長選舉時，江也投入黨內初選，後來由盧秀燕勝出。江啟臣投入政界後，曾任馬英九時期的新聞局長，也是現任立委。此次以逾25,000票的差距擊敗民進黨的翁美春，江啟臣可謂輕騎過關。