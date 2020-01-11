【台灣大選】吳怡農蔣萬安同場「前後腳」投票　「雙帥」無緣同框

2020台灣大選周六（11日）舉行，除了會選出總統及副總統外，還會選出113名立法院立法委員。 巧合的是，國民黨台北市第三選區立委候選人蔣萬安，與對手民進黨籍候選人吳怡農都在永安國小投票所投票，不過兩人「前後腳」並未碰上。「雙帥」無緣同框。

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吳怡農一早就來到票站投票。（聯合新聞網）

永安國小投票所一早就有不少人排隊，吳怡農8時18分左向與家人一同現身，不少「農粉」見到都立即興奮拍照。吳怡農於8時40分完成投票離開，蔣萬安未幾就於9時15分出現，與妻子一同前來投票。

今屆立委選舉有不少俊男美女，「雙帥」亦其中一個焦點。蔣萬安是蔣家第四代、蔣中正庶長曾孫，吳怡農則是畢業於美國耶魯大學經濟學系的金融才俊。

現年38歲的吳怡農，代表民進黨參選台北市第三選區（中山、北松山）立委，挑戰蔣萬安。吳怡農伯父吳乃仁是民進黨的大老。吳怡農自15歲起就到美國讀書，於耶魯大學經濟學系畢業。2003年，吳怡農離開美國到香港工作，曾在高盛集團旗下資產管理公司負責亞洲區投資業務，2013年回台後以34歲「高齡」入伍服役，加入陸軍特戰部隊。後來吳怡農在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚，至2019年離開執政團隊。

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至於現任立委蔣萬安則本是從母姓章，直到2005年認祖歸宗後改姓蔣，是國民黨立法院黨團副書記長、國民黨中央常務委員、國民黨智庫董事等職，亦是現時唯一從政的蔣家後代。

（綜合報道）