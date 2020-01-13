【台灣大選】躍居第三大黨　民眾黨準立委拋「在野大聯盟」構想

2020台灣大選落幕，新當選立委將於2月1日展開第10屆任期，準民眾黨不分區立委蔡壁如1月13日接受傳媒訪問時拋出「在野大聯盟」概念，示意願與各黨就共同理念的民生經濟議題，尋求朝野合作。 蔡壁如更點名指出，民眾黨也很樂意與時代力量進行「議題合作」，希望雙方有機會可坐下來聊聊。蔡壁如身為台北市長核心幕僚，相關發言格外引人側目。

圖為台灣民眾黨部份準立法委員，由左至右為張其祿、蔡壁如、賴香伶、邱臣遠。（譚英瑛攝）

此前，有國民黨立委不具名透露，未來國民黨黨團除了強化議題主導能力，也將積極與無黨籍，甚至是成為立法院第三大黨的民眾黨合作「議題」。對此，蔡壁如表示，民眾黨將提出「在野大聯盟」，除了民眾黨5席立委的戰鬥力之外，另將尋求與國民黨、民進黨內一些朋友進行「福國利民」政策的合作。

由於蔡壁如、柯文哲均在1月11日開票之際提到，民眾黨將放眼2022年地方選舉，當被問到是否已經展開2022年選舉的布局，蔡壁如說，民眾黨已經在思索黨的下一步，近日會請已當選的5位立委跟黨公職開會，討論之後如何讓該黨的黨工、黨員「遍地開花」；但蔡壁如坦言，民眾黨壯大的關鍵是「人才」，未來該黨仍會利用「海選」機制去揀選民眾黨內部團隊人才。

台灣民眾黨發起人、前台北市顧問蔡壁如將進入台灣立法院，成為柯文哲在立法院的「意志代表」者。（譚英瑛攝）

過去蔡壁如被視為代表柯文哲的意志，有着「血滴子」之稱，面對即將到來的立委身份，蔡壁如自言從未想過自己會將擔任立委，但由於台北市政府被外界視為是一個具執行力政府，未來在立法院她將以監督政府預算執行力、公共工程預算與執行為職志，而這也跟她過往以來的形象符合。

至於將成立的台灣民眾黨立法院黨團，蔡壁如說，未來的台灣民眾黨黨團總召將由風評佳的前台北市勞動局局長賴香伶接任，副總召則由張其祿擔任，而她將負責民眾黨的人才尋覓、文宣組織等。